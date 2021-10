https://cz.sputniknews.com/20211019/v-italii-byla-objevena-umelecka-dila-z-doby-kamenne-16214852.html

V Itálii byla objevena umělecká díla z doby kamenné

V Itálii byla objevena umělecká díla z doby kamenné

V italské jeskyni Romanelli byla nalezena umělecká díla vytvořená v době kamenné. Vědci také zjistili, že druh Homo sapiens obýval jeskyni asi před 14 až 11... 19.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-19T00:08+0200

2021-10-19T00:08+0200

2021-10-19T00:08+0200

věda a technologie

itálie

jeskyně

objev

archeologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/16214508_0:106:1250:809_1920x0_80_0_0_5a723fb5c860dd2f80752a29fc0c4f26.jpg

Vědci poprvé objevili skalní rytiny v jeskyni v roce 1905. Další významné objevy však byly učiněny až později. Podrobný výzkum jeskyně začal v roce 2016, během něhož archeologové zdokumentovali několik dosud nezjištěných obrazů.Mezi nálezy jsou geometrické obrazce, které byly nakresleny prstem na „měsíčním mléce“, měkkém bílém materiálu, který se hromadí ve vápencových jeskyních. Objevili také kresbu ptáka.Přestože některé z nich časem zchátraly, stále z nich lze posoudit úroveň dovedností pravěkých umělců. Používali různé nástroje v závislosti na povrchu, na který malovali. Například obraz zubra byl umístěn do jeskyně tak, aby vytvářel 3D efekt.Podle vědců mají nedávno objevené artefakty spolu s těmi dříve nalezenými mnoho podobností se skalními malbami z Itálie, Francie, Španělska a Ázerbájdžánu.Podle něj objev vyvolává „nové otázky o sociální dynamice a distribuci společných ikonografických motivů ve Středomoří“. Poznamenal, že existují určité náznaky, že toto dědictví se může rozšířit i do severní Afriky a na Kavkaz.Objev neandertálcůItalské ministerstvo kultury informovalo v květnu o důležitém nálezu – archeologové objevili kosti devíti neandertálců v jeskyni Guattari, 100 kilometrů od Říma. Byly mezi nimi ostatky sedmi mužů, jedné ženy a teenagera.Archeologové připustili, že tito lidé žili v různých časových obdobích. Nejstarší pozůstatky mohou být staré asi 100 tisíc let a nejmladší pak od 50 do 68 tisíc let. V jeskyni byly také nalezeny kosti hyen, slona, ​​nosorožce, medvěda a bizona.Zával, pravděpodobně způsobený zemětřesením, zapečetil tuto jeskyni na více než 60 tisíc let, čímž byly zachovány pozůstatky po desítky tisíc let.Předpokládá se, že neandertálci se v Evropě objevili asi před 400 tisíci lety a vyhynuli asi před 40 tisíci lety s výskytem Homo sapiens. Poprvé byly pozůstatky starověkých lidí nalezeny v jeskyni Guattari již v roce 1939 a od té doby se v ní provádí výzkum.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210408/vedcum-se-povedl-skvely-pocin-zrekonstruovali-nejstarsi-genom-modernich-lidi-z-lebky-z-konepruskych-13455825.html

itálie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

itálie, jeskyně, objev, archeologové