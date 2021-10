Vicepremiérka Remišová obvinila z fotbalové rvačky Fica, ale schytala to. Slováci se válí smíchy

https://cz.sputniknews.com/20211019/vicepremierka-remisova-obvinila-z-fotbalove-rvacky-fica-ale-schytala-to-slovaci-se-vali-smichy-16220726.html

Během fotbalového zápasu mezi Spartakem Trnava a Slovanem Bratislava došlo mezi fanoušky ke rvačce. Incident se na Slovensku proměnil v horké téma. Hnutí SaS... 19.10.2021, Sputnik Česká republika

Od Směru-SD to však hezky schytala.Je potřeba poznamenat, že Remišové to uživatelé za tento příspěvek nandali.„Veroničko, něco fetujete? Už se proberte Vy neschopáci, Fico už 1,5 roku nevládne. Jedině VY rozdělujete společnost, z čeho pramení nenávist. Se divím, že se to zatím neotočilo proti vám, ale vyčkejme,“ reaguje jeden ze sledujících.„Vy, až jednou zemřete, tak i na náhrobku budete mít napsáno PROTOŽE Fico,“ píše další.Remišová to pořádně schytala nejen od sledujících na sociálních sítích, ale také od představitelů hnutí Směr-SD. Například Ľuboš Blaha na svém účtu na Facebooku napsal:„Víte, kdo může podle Veroniky Remišové za násilí na nedělním fotbale v Trnavě? Třikrát hádejte. No přeci Robert Fico. Kdo jiný. Před chvílí to napsala na své stěně – lidi se už smíchem chytají za břicho,“ napsal Ľuboš Blaha a dodává: „Zatímco se Slovensko ptá, kde byla na fotbale Hamranova policie, Veronika zase blouzní o Směru,“ napsal Blaha.Následně ji vzkázal, aby se podívala na záznamy z protestu, který se odehrál v Rimavské Sobotě. „Já vidím tisíce dobrých lidí, kteří mají dost neoliberální vlády. Chtějí svobodu, chtějí sociální stát. Není v nich nenávist, je v nich láska ke Slovensku,“ píše dál a dodává, že chtějí zachránit Slovensko od bandy nevzdělanců.„Milá Veroniko, prosím, už za tou Plačkovou nechoď, nedělá ti to dobře,“ vzkazuje Remišové Blaha.Fotbalový zápas Fortuna ligy mezi FC Spartak Trnava a SK Slovan Bratislava byl v neděli 17. října předčasně ukončen. Hlavní rozhodčí Filip Glova ho přerušil kvůli rvačce fanoušků.Po čtvrthodině hry přerušili přímý souboj o první místo v tabulce diváci, kteří vtrhli na hrací plochu, a došlo mezi nimi k fyzickým konfrontacím. Po potyčkách musel jednoho z fanoušků přímo na trávníku ošetřovat zdravotnický personál a odnesli ho na nosítkách.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

