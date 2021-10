https://cz.sputniknews.com/20211020/advokatka-o-slozitostech-procesu-zbaveni-zemana-funkce-cast-verejnosti-to-bude-vnimat-negativne-16228906.html

Advokátka o složitostech procesu zbavení Zemana funkce: Část veřejnosti to bude vnímat negativně

Advokátka o složitostech procesu zbavení Zemana funkce: Část veřejnosti to bude vnímat negativně

Včera jsme informovali o tom, že senátní komise pro ústavu učinila první krok k převedení pravomocí prezidenta na jiné ústavní činitele a dotyční politici... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-20T13:31+0200

2021-10-20T13:31+0200

2021-10-20T13:31+0200

česko

miloš zeman

názor

funkce

zdravotní stav

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1114/27/11142759_0:253:1201:928_1920x0_80_0_0_7e33b1010f686dc3087a2ea2b62ec8a3.jpg

Současné dění a aktivity senátorů nasvědčují tomu, že by mohlo opravdu dojít na spuštění procesu podle čl. 66 ústavy, konkrétně k přijetí usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu, že prezident republiky není schopen ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad. Mělo by tedy dojít k převzetí prezidentských pravomocí jinými ústavními činiteli.K celé situaci ale měla co říct advokátka Monika Čírtková, jejíž názor se objevil na Facebooku. Ty vyzdvihla hlavně to, že proces nebude tak snadný, jak by si možná někteří představovali.Dodala také, že ačkoli někdy mají pověřené osoby k dispozici třeba pět lékařských zpráv, je znalecký posudek zkrátka povinným předpokladem pro jakékoliv omezení člověka v jednání. To samozřejmě ale neznamená, že by zpráva Ústřední vojenské nemocnice, kde Zeman leží, byla nedůvěryhodná. Čírtková si naopak myslí, že neexistuje důvod této zprávě nevěřit. Zároveň ale poukazuje na to, že zmíněné znalecké posouzení musí být provedeno jiným než ošetřujícím lékařem.Kromě toho zmiňuje i zajímavý prvek řízení, což je povinné zhlédnutí osoby soudem, tedy fyzické setkání soudce s člověkem, o kterém rozhoduje.Dle jejího mínění by tak tuto úlohu mohli splnit docela dobře jeden či dva nezávislí zástupci, nikoli celý zástup lidí. K procesu by bylo vhodné také zařídit to, aby se ho neúčastnili lidé, pro které z něj vyplynou zjevné výhody. Zkrátka lidé, kteří by mohli být v pozici zaujatých osob. To tak nepřímo ukazuje například na činitele, na než mají přímo přejít pravomoci prezidenta. Z tohoto důvodu by třeba předsedové parlamentních komor měli dle advokátky zaujímat zdrženlivý postoj. A stejně by měli postupovat osoby, které již dříve avizovaly touhu omezit prezidenta ve výkonu jeho pravomocí.V závěru pak připomněla, že bychom se celkově měli zamyslet nad tím, že v omezovacím řízení povinně vystupuje někdo, kdo hájí zájmy dotčeného člověka a není na věci nijak zainteresován.Domnívá se také, že zbavení Zemana možnosti vykonávat jeho funkci, byť deklarované jako dočasné, bude značnou částí veřejnosti vnímáno velice negativně, a to bez ohledu na prezidentův zdravotní stav.Zemanova hospitalizace a diagnózaPřipomeňme, že prezident Miloš Zeman byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici poté, co ho před tím v Lánech navštívil premiér Babiš. V Ústřední vojenské nemocnici je prezident na pracovišti intenzivní medicíny. Podle nemocnice je ve stabilizovaném stavu.Minulý čtvrtek na tiskové konferenci prezidentova manželka sdělila, že zdravotní stav Miloše Zemana vyžaduje jeho další hospitalizaci. Novináře vyzvala k trpělivosti a spekulace o jeho zdraví označila za neetické.Den před tím Deník N s odvoláním na dobře informované zdroje uvedl, že český prezident Miloš Zeman trpí jaterní encefalopatií. Tu mu má způsobovat jaterní cirhóza.Následně ÚVN informovala Senát, že prezident není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat funkci a dodala, že je nejisté, že se jeho zdravotní stav v dohledné době zlepší.Rovněž vyšlo najevo, že hradní kancléř Vratislav Mynář dle lékařů už minulou středu věděl, že Zeman není schopen práce. I přesto ale za jeho pomoci proběhla schůzka Zemana s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem, která se konala v nemocnici bez vědomí lékařů.V souvislosti s tím začala jednat i policie, která nyní prověřuje možné protiprávní jednání, v nemž lze spatřovat znaky trestných činů proti republice. Premiér Andrej Babiš navíc vyzvalMynáře k rezignaci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211020/zalobce-pozada-o-vydani-babise-v-kauze-capi-hnizdo-az-novou-snemovnu-16228232.html

https://cz.sputniknews.com/20211020/covid-v-cislech-cr-hlasi-dvojnasobny-narust-pripadu-oproti-minulemu-tydnu-pribylo-3246-nemocnych-16228419.html

Kosmo Olin 🦀 Nemyslím že by zákonné odmocnění Zemana někdo po tolika jeho zdravotnich výpadků považoval za negativní, kromě jeho přiblblých fanoušků. Jeho zdraví už nebude lepší a ten 77 letý stařec Zeman je takový režimový zoufalec, že i "zapoměl" jít do důchodu jako každý normální člověk. Nikoho nezajímají jeho choroby a jeho veřejné svládní umírání. Je to prostě pro každého občana nechutná záležitost a tohle vůbec nepatří do vlády. Ve fabrice by ho včas vyhodili do důchodu, aby firma nezkrachovala. Dneska už ani nikdo přes 50 nenajde práci, protože ho nikdo nezaměstná a pak musí v tomhle hnusném režimu žít až do důchodu ze sociálky, což každého existenčně úplně zničí. Jak finančně, tak i psychicky. Už aby šel tenhle kapitalistický sajrajt i s tím jeho chorobným Zemanem do hajzlu. Opravdová většina normálních lidí ho jako Babiše vůbec nechtěla a nikdy nevolila, přestože to "volebně z národní nouze" vyhrál, protože byl ze všech těch hajzlů pro volební blbečky to nejmenší zlo. 🇺🇸🇪🇺🇮🇱🕎🇨🇿👎 12

Kosmo Olin 🦀 Zemana jsem nikdy nevolil a neuznávám ten volební nedemokratický "většinový" systém, kdo dostane nejvíce hlasů. Když teď ve volbách z těch 8.275.752 voličů ve volebním seznamu, z toho bylo 2.900.662 neúčastných a nebo neplatných voličů, a měli prakticky největší většinu, která je ale "USraelsky demokraticky" volebně bezvýznamná. I když nevolič je také společenský/demokratický projev, stejně jako i v parlamentě třeba komunisti a další, jejich nepřítomností sabotovali volební výsledky v parlamentu. Mnohem lepší by proto byl vylučovací systém, že voliči musí volit, koho vůbec volit nechtějí. Kdo považuje ten současný volební systém a ten režim za "demokratický", ten to nemá v hlavě v pořádku, nebo neví, že většina z nějakého celku je nejméně 51%, jinak je ten volební systém úplně na hov.no 🇺🇸🇪🇺🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾 9

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, názor, funkce, zdravotní stav