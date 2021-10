https://cz.sputniknews.com/20211020/babis-odmita-predavat-vyznamenani-za-zemana-kdyz-nebude-prezidentovi-lip-chce-akci-odlozit-16229931.html

Babiš odmítá předávat vyznamenání za Zemana. Když nebude prezidentovi líp, chce akci odložit

Babiš odmítá předávat vyznamenání za Zemana. Když nebude prezidentovi líp, chce akci odložit

Na příští týden je naplánován slavnostní ceremoniál při předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Vzhledem ke zdravotnímu stavu prezidenta Miloše... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

Na 28. října připadá státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, který se každoročně slaví. A s blížícím se výročím se pojí také předávání státních vyznamenání. I přesto, že by se tento tradiční ceremoniál měl konat již další týden, dosud se neví, jak proběhne a zda vůbec. Prezident Miloš Zeman, který vyznamenání uděluje, je totiž od 10. října hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a navíc není dle lékařů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.Nabízí se však možnost, že by prezident mohl zmocnit k předávání vyznamenání jiné činitele. Okamžitě se tak objevily spekulace, že by vyznamenání místo Zemana uděloval premiér Andrej Babiš. Ve hře je ale také hradní kancléř Vratislav Mynář.K vzniklé situaci se nyní vyslovil sám Babiš, který však ale není ani pro jednu z nabízených variant.A pokud jde o Mynáře, Babiš se domnívá, že vzhledem k tomu, „co všechno předvedl“, to „nepovažuje za vhodné“. Zároveň odmítl, že by vyznamenání mohl předávat on sám.Co se týče udělování vyznamenání, premiér také dodal, že během středečního dne by měl od Pražského hradu obdržet další informace, které by mohly lépe poodhalit, jak 28. říjen nakonec bude vypadat. Stejně tak by se mu dnes měl do rukou dostat seznam oceněných, který kontrasignuje. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček zatím ohledně ceremoniálu mlčí.Připomeňme, že tradiční ceremoniál předávání vyznamenání probíhá ve Vladislavském sále Pražského hradu. I letos by měl zatím dle dřívějších informací tento akt proběhnout v podobném formátu jako dříve. Loni se však předávání nekonalo, a to z důvodu pandemie koronaviru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

