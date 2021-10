https://cz.sputniknews.com/20211020/bez-filtru-bez-brisaku-a-bez-zpevnene-postavy-a-s-par-kilo-navic-decastelo-paralyzovala-muze-16223883.html

„Bez filtru, bez břišáků a bez zpevněné postavy a s pár kilo navíc.“ Decastelo paralyzovala muže

Moderátorka a herečka Eva Decastelo opět ukázala, že studená voda a ne moc teplé počasí ji neodradí od jejího koníčka. Podívejte se, jak moc jí to slušelo. 20.10.2021, Sputnik Česká republika

Na instagramovém profilu celebrita zveřejnila dechberoucí fotografie a krásné video z otužování v Karvinském moři.„Tak jo! Bez filtru, bez břišáků a celkově bez zpevněné postavy a s pár kilo navíc, ale za to šťastná a spokojená! Děkuju, že to jde. Voda 12 a vzduch 11°C. Za foto a video děkuji,“ uvedla celebrita ve svém příspěvku.Jak je vidět z reakcí pod statusem, muži rozhodně slovy nadšení nešetřili.„Pěkná mladice, a to krásné pevné štíhlé tělo - do nebes volající,“ napsal Jiří Socha.„Sluší. Super postava. Jen voda bude studená,“ podotkl Pavel Pavel.„Náhodou vám to moc sluší, Evo… Samička!“ konstatoval Jan Ondráček„Krásná ženská. No stress, ono na těch přefiltrovanejch, vyžehlenejch a přifouklejch rajdách není nic hezkýho. A tady je vidět přirozeně hezká ženská, a to je nejvíc,“ napsal Tomáš Skácel.„Hele, já už tohle beru jako takovej Decasteloměřič. Pokaždý, co Eva začne dávat na IG fotky z otužování, já vím, že si na ryby mám vzít thermo,“ uvedl sledující s nickem mariusbekend.Minulý týden Decastelo zveřejnila na sociální síti fotografii, na níž je zachycena v plavkách v řece. Pro někoho plavková sezóna skončila posledním letním dnem, ale Eva k takovým lidem rozhodně nepatří.„Plavkovou sezónu považuji za zahájenou! Vzduch 2 °C a voda 14,3 °C – to je ještě kafíčko,“ napsala hvězda k snímku.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

