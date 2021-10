https://cz.sputniknews.com/20211020/blaha-ne-pani-caputova-neni-mi-vas-lito-to-vy-jste-udelala-ze-sve-dcery-politicky-nastroj-16231645.html

Blaha: Ne, paní Čaputová, není mi vás líto, to vy jste udělala ze své dcery politický nástroj

Blaha: Ne, paní Čaputová, není mi vás líto, to vy jste udělala ze své dcery politický nástroj

Vystoupení dcery slovenské prezidentky Zuzany Čaputové na módní přehlídce Fashion Live! 2021 vyvolalo velký rozruch, a to nejenom v módní branži, ale také ve... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

„Kauza dcery Čaputové se zapíše do dějin – ne do dějin státu. Ale do dějin psychologie. Včerejšek byl čisté psycho. Chvílemi se mi zdálo, že Tarabův status je největší tragédií 21. století, hned po hladomoru v Etiopii,“ poznamenává Blaha v úvodu.Blaha se ptá, proč, když Taraba zveřejnil status, kde tvrdí, že Čaputové dcera je nadějná top modelka, tak to všichni chápou tak, že je to sarkazmus. Nebude to proto, že jako topmodelka nepůsobí? Klade Blaha další otázku.Dále se Blaha pustil do samotné prezidentky. Nejde mu totiž do hlavy, proč prezidentka křičí, aby nehodnotili její nezletilé dítě, když ho sama pustila na módní molo, po kterém se promenádují modelky. Vždyť to je údělem modelek, aby lidé hodnotili jejich vzhled.„Lidem to fakt připadá jako zlý vtip. Názor 600tisíc lidí hlava státu ignoruje a hodí petici do koše…Ale názor jednoho Taraby, který vlastně nic špatného nenapsal, ji rozhodí natolik, že spáchá hysterický záchvat na internetu,“ míní Blaha.Podle politika tímto Čaputová ukázala svoji pravou tvář sobecké ženy, která kašle na osudy Slováků a řeší pouze bulvární pletky kolem své dcery.Vzkazuje, že když je tomu tak, netřeba ji posílat na módní molo a nedělat ji promo.Blaha dále kritizuje liberální vládu za její vztah k rodině: „Ne, oni kašlou na rodinu. Rodina je pro ně kolektivistický přežitek – jsou to liberálové, oni milují egoistická individua bez citů a empatie. O tom je ten jejich americký liberalismus – je to organizované sobectví,“ rozhořčuje se Blaha.„Ne, paní Čaputová, není mi váš líto. To vy jste tomuhle vystavila svoji dceru. To vy jste z ní udělala nástroj politiky. To vy jste ji podhodila veřejnosti,“ vzkazuje Čaputové.O víkendu se na Slovensku konalo módní show Fashion Live! 2021. Na přehlídce v roli modelky debutovala i dcera slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, Emma. Událost s ironickým komentářem komentoval slovenský nezařazený poslanec, předseda hnutí Život – národní strana Tomáš Taraba.Na jeho příspěvek reagovala i sama Čaputová a označila to za politické dno. Zapojila se také slovenská policie. Podle policistů se jedná o případ šikanování prostřednictvím internetu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

