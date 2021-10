https://cz.sputniknews.com/20211020/doted-nestranici-ted-clenove-schillerova-a-havlicek-vstoupili-do-ano-16234580.html

Doteď nestraníci, teď členové. Schillerová a Havlíček vstoupili do ANO

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček vstoupili do hnutí ANO. Oba doteď totiž byli nestraníci. Informuje... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-20T16:39+0200

„V úterý jejich žádost potvrdilo předsednictvo,“ uvádí CNN Prima News s odvoláním na důvěryhodný zdroj z hnutí ANO.Schillerová i Havlíček byli v hnutí vicepremiéry, vstoupit do hnutí prý až doteď nechtěli. Jejich rozhodnutí může být ovlivněno postupem v hierarchii ANO.Připomeňme, že Schillerová se minulý týden stala šéfkou poslaneckého klubu, Havlíček zase místopředsedou.Radek Vondráček byl vyřazen z vyjednávacího týmu ANOV průběhu jednání v úterý si ANO zvolilo kompletní vedení strany. Z vyjednávacího týmu byl vyřazen úřadující předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, na jeho místo nastoupí Alena Schillerová.Sám Vondráček prý nechce zatěžovat povolební vyjednávací tým eskapádou okolo své návštěvy prezidenta Miloše Zemana v nemocnici.„To, že vypadl z vyjednávacího týmu, je samozřejmě škoda, má zkušenost ze Sněmovny. Ví, jak to tu chodí,“ dodala Schillerová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger..

Já, postižený nedostatečností mozkových chlopní po vážném poranění meziušního prostoru autonehodou, nejčastěji vystupující jako Kosmo Olin, nebo pod matematickými symboly, nebo jako ALIEN, mám ve věci jasno: Oba se členy stali na můj pokyn. Jsem přeci ten, který vše ví nejlépe. Třeba, jak je to a jak by to mělo být s virtuální měnou, s prodejem atomovek každému zájemci a dokonce vím, že v kosmu se tělesa nemají jak ochlazovat. Třešničkou na dortu je, že nejím kuřecí, protože to jedí černoši, nemohu vystát slovenštinu. Jen si musím dostudovat rozdíl mezi židem a Židem potvrdit si, že v Číně mají komunismus... A teď už musím končit, protože mi volá Putin. Řekl jsem mu, ať si připraví dotazy co se týče globalistiky, konceptuálního jednání a ruského unitárního státu.

