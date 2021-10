https://cz.sputniknews.com/20211020/exgeneral-sandor-k-odstaveni-zemana-nemoc-vrchniho-velitele-ozbrojenych-sil-cr-nas-nijak-neohrozuje-16230703.html

Exgenerál Šándor k odstavení Zemana: Nemoc vrchního velitele Ozbrojených sil ČR nás nijak neohrožuje



Vzhledem ke zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana mnozí usilují o to, aby byl zbaven výkonu své funkce. Někteří dokonce argumentují tím, že se tak musí... 20.10.2021

Podle Šándora ozbrojené síly v Česku rozhodně bezmezně nezávisí na svém vrchním veliteli a dodává, že role prezidenta je značně omezená. I přes to ale nekteří trvají na tom, že by měl Zeman své pravomoci předat jiným ústavním činitelům, a to kvůli nebezpečí vyplývající z vakua ve funkci vrchního velitele vojsk.Těmto slovům se ale generál ve výslužbě Andor Šándor s chutí zasmál. A hned se mu vybavila jedna věta, o níž se mimo jiné podělila na svém Facebooku.Podle jeho slov tedy v současnosti zažíváme zbytečnou paniku přesně takového ražení.Reakce na sociální sítiKdyž Šándor svůj pohled na věc zveřejnil, dočkal se mnohých ohlasů. Lidé mu například děkovali za vysvětlení, zatímco jiní podotýkali, že jím zmíněný „citát je kouzelný“.Nicméně, lidé se vyjadřovali také k současnému povyku kolem prezidentova zdraví.Mimo jiné se v diskuzi pod příspěvkem objevila i zmínka o tom, že premiér Andrej Babiš poměrně umírněně hovoří o tom, že by se mělo na vývoj prezidentova stavu počkat několik týdnů.K roli Andreje Babiše se ale Šándor vyslovil ve svém dalším příspěvku a vypadá to, že dle něj zase tak zodpovědná není.V neposlední řadě v komentářích padla zmínka i o vyjádření Ústřední vojenské nemocnice ke zdravotnímu stavu prezidenta, jehož základem bylo tvrzení, že prognóza prezidentova stavu je „velmi nejistá“. Lidé si však stojí za tím, že tatoformulaceo „nejistém“ vývoji jeběžnou součástí žargonu lékařů, kteří se z mnoha důvodů v oficiální komunikaci vyhýbají jasnějším prognózám.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

