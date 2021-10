https://cz.sputniknews.com/20211020/facebook-zmeni-svuj-nazev-16228003.html

Facebook změní svůj název

Společnost Facebook plánuje změnu svého názvu, podle zdroje portálu Verge by změna mohla proběhnout příští týden. 20.10.2021, Sputnik Česká republika

Prezident sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg plánuje projednat přejmenování společnosti v rámci každoroční konference Facebook Connect, která letos proběhne 28. října. O změnách však může být informováno i dříve.Podle portálu se v důsledku rebrandingu aplikace Facebook stane jednou z mnoha pod kontrolou mateřské společnosti.Nový název je držen v přísné tajnosti, neznají ho ani všichni členové vedení. Předpokládá se, že může být nějak spojen s Horizon, což je název virtuální kanceláře poskytované Facebookem.Virtuální svět metaverse (metavesmír) podle Zuckerberga poskytne více možnosti lidem tvůrčích profesí, těm, kdo chce žít a pracovat daleko od centra města a také žijícím na území, kde je omezen přístup ke vzdělání nebo rekreačním objektům.V srpnu Facebook představil virtuální kanceláře Horizon Workrooms, ke kterým je možné se připojit ve formátu videokonference nebo s použitím brýlí pro virtuální realitu Oculus VR.Sociální síť Facebook byla založena v únoru 2004 19letým americkým studentem Markem Zuckerbergem. Sídlo leží v Menlo Parku v Kalifornii. Facebooku také patří služby Messenger, WhatsApp a Instagram.Zuckerberg je třetím nejbohatším Američanem, na začátku září bylo jeho jmění odhadováno na 134,5 miliard dolarů.VIP uživateléFacebook vytvořil systém, který osvobodil některé uživatele od části nebo všech pravidel sociální sítě, uvádí se ve firemních dokumentech, které prostudovali novináři The Wall Street Journal.Facebook vytvořil „bílý seznam“, na němž se nacházejí mimořádně důležité osoby z řad jeho uživatelů. Tyto osoby jsou chráněny před donucovacími akcemi ze strany sociální sítě - na rozdíl od jiných lidí mohou publikovat materiály, které porušují pravidla Facebooku, píše The Wall Street Journal s odkazem na interní firemní dokumenty.Podle deníku to sociální síť dělá pomocí programu známého jako křížová kontrola, který byl původně určen k monitorování akcí známých osobností, politiků a novinářů. VIP uživatelé sociální sítě jsou chráněni před blokováním sociální sítě, zobrazují dokumenty. U běžných lidí Facebook vyhodnocuje, zda jsou jejich příspěvky v souladu s pokyny společnosti v oblasti boje proti šikaně, sexuálnímu obsahu, nenávistným projevům a podněcování k násilí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

