Koalice se shodují v otázkách obrany a zahraničních vztahů, chtějí politiku jako za Havla

Programová skupina, tvořená koalicemi Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty ve spojení se Starosty a Nezávislými (STAN), se shoduje v otázkách obrany a... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

Tvrdí, že je třeba provést revizi vztahů s Ruskem a Čínou, zamezit přístupu nedemokratických států ke klíčové infrastruktuře státu. Přejí si takovou politiku, jaká byla za prezidentování Václava Havla. Takovou informaci sdělili zástupci skupiny agentuře ČTK.Před týdnem se koalice dohodly, že vytvoří šest vyjednávacích skupin, které hledají shodu v programu. Sporné body pak bude projednávat vedení koalic.Jana Černochová (ODS) tvrdí, že program v oblasti obrany, zahraničních věcí a vztahů k EU kombinací programů jednotlivých stran a koalic. Stanoví například závazek placení dvou procent HDP na obranu, a to do roku 2025. Měl by být vytvořen víceletý rozpočtový rámec, díky němuž bude armáda vědět, kolik peněz v kterém roce dostane, což napomůže efektivnějšímu plánování. Podle programu by měla být také upravena legislativa, což by mělo pomoci obrannému průmyslu uzavírat mezivládní dohody o vojenských zakázkách. Měla by být vytvořena funkce národního bezpečnostního poradce.Jan Lipavský z Pirátů dodal, že program podporuje také vědu, výzkum a inovace v oblasti obrany.Martin Dvořák za STAN uvádí, že koalice zastává havlovskou zahraniční politiku s důrazem na lidská práva a občanskou společnost. Preferuje parnerství s Německem a Izraelem a požaduje revizi vztahů s Ruskem a Čínou, chce zamezit přístupu nedemokratických států ke klíčové infrastruktuře státu.Poukazuje také na vztahy s visegrádskou čtyřkou a západním Balkánem. „Mluvíme o přijetí Magnitského zákona,” řekl. Podle tzv. Magnitského zákona, který podepsal v roce 2012 tehdejší americký prezident Barack Obama, je zakázán vstup do USA a jsou zmrazeny účty téměř dvaceti ruským občanům, kteří se podle názoru USA podíleli na porušování lidských práv a mohli se podílet i na smrti právníka Sergeje Magnitského.Skupina koalic vidí hlavní cíl v tom, aby Česká republika zvládla předsednictví v Evropské unii, vyjádřil se Ondřej Benešík (KDU-ČSL), který na závěr prohlásil: „Náš cíl je, abychom usilovali o EU, která je demokratická, není zbytečně byrokratická.”Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

