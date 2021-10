https://cz.sputniknews.com/20211020/konec-postkomunismu-v-cesku-to-jsou-ale-sny-16232011.html

Konec postkomunismu v Česku? To jsou ale sny

Sněmovní volby prý daly Česku naději, že ještě těsněji přilne k Západu. Jen abychom se neutopili. 20.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-20T23:20+0200

2021-10-20T23:20+0200

2021-10-20T23:20+0200

názory

Tak jsme se dočkali. Prý končí problém České republiky s její, teda i naší identitou. Volby vyhrála ta správná strana a už zase patříme tam, kam máme. A kde že to je? No přeci na Západě.To není naše pomatení smyslů. Tak některým politologům stouply sněmovní volby do hlavy, že prý došlo až snad k historické události. A dokonce, no považte, máme prvenství ve středoevropském regionu.O co jde? Známý politolog a ředitel New York University Prague Jiří Pehe se nechal inspirovat výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Hlasování vyhrála koalice Spolu, která na svou stranu přilákala o fous víc voličů než hnutí ANO Andreje Babiše. A Spolu už peče s Piráty a STAN vládu. A co to znamená?„Na výsledky voleb se ale můžeme podívat i z hlediska dlouhodobých trendů. A pokud je nahlížíme z tohoto úhlu, vypadá zdánlivě „náhodný“ výsledek voleb i jako vyvrcholení určitých dlouhodobých trendů. V nich v souboji postkomunistického a nacionalisticko-populistického tábora s tím, který můžeme s jistým zjednodušením nazvat „demokratický“, po několika letech politické převahy těch prvních jak ve Sněmovně, tak i v úřadu prezidenta převážil nyní demokratický tábor," píše Pehe v komentáři na webu Deník N. A prý jsme v tomto ohledu jakousi nadějí pro celou střední Evropu s jejím Visegrádem. Před pár desítkami let se proslavil jeden pán. Jmenuje se Francis Fukuyama. Napsal knihu Konec dějin a poslední člověk. Podle jeho názoru liberální demokracie představuje to nejlepší zřízení v dějinách lidstva. A na liberální demokracii končí dějiny, protože nic lepšího se vymyslet nedá.Ťukáte si na čelo, když to čtete? Tak vězte, drazí čtenáři, že oprávněně. Babišova porážka není vítězstvím demokracie. Neposouváme se na Západ. Nezbavili jsme se postkomunismu. Jako liberální demokracie a její projev v podobě BLM nebo MeToo není vrcholem lidské civilizace.Je zvláštní, jak nás všelijací experti mají potřebu tlačit na Západ. Ale dál už to nejde. Jako člen Evropské unie nás řídí Brusel. Jako člen NATO nám velí Spojené státy. Ještě krok na západ a utopíme se v Atlantickém oceánu.O české povolební identitě Sputnik hovořil se známým politickým analytikem a sociologem Janem Klánem.„Celou věc vnímám trochu jinak než pan Pehe. Samozřejmě, že se na danou věc lze dívat i jeho optikou, kdy zvítězil jakýsi demokratický blok stran, který se ale musel spojit ve volební koalice, aby někoho porazil. Jinak by to totiž nedokázal. Osobně se domnívám, že letošní volby byly jen o vztahu a volbě Babiš versus antiBabiš nebo Zeman versus antiZeman. Vytratila se věcná témata. Pak zde byl ještě vztah a identifikace naší země v oblasti geopolitiky. Tedy toho, kam vlastně patříme. Patříme na Východ nebo na Západ? Onen demokratický blok hlásal, že jsme pevnou součástí Západu, kdežto druhá strana říkala, že je nutné spolupracovat se všemi zeměmi a je důležité být hlavně Českou republikou.Pokud jde o dlouhodobé trendy, tak spíš můžeme vysledovat to, že český volič je volič hodně přelétavý, vyskytují se u něj plovoucí hodnoty. Když se ekonomice daří, všechno šlape, jak má, tak volí pravicové strany. Jestliže mu ale někdo začne sahat na sociální stát – například zaváděním poplatků u lékaře, vyvádění peněz z důchodového systému, tak hned volí levici, protože nechce, aby tyto věci byly zavedeny. Do celého procesu nám ale vstupují dnešní mladší lidé narození po roce 1990, kteří vyrůstají v ryze tržní společnosti, která je představována jako jediná možná s odkazem, že ta minulá z doby před rokem 1989 byla jenom špatná a mnohdy nedokáží celou věc reálně posoudit a věří tomu, že na nás někde číhá nebezpečí, byť to není pravda," říká známý expert.Opravdu teď Českou republiku čeká jakási „demokratická očista“? A co si pod tím představujete?„Tohle si opravdu nemyslím. Jestli se nám ona demokratická očista představuje tím, že se chce rychle zbavit prezidenta, respektive jeho pravomocí, když je nemocný, tak nám to začíná opravdu nehezky. Já bych si onu demokratickou očistu představoval asi tak, že se budu snažit společnost stmelovat a nikoliv rozdělovat. Co ale udělala hned koalice Spolu? Zaútočila na prezidenta Miloše Zemana. Místo toho, aby řekla, dobře, vyhráli jsme volby, ale máme tady ten a ten problém, který musíme co nejrychleji řešit.Namísto toho se zabředává do politických hrátek, které mají rysy studeného puče, kde jeho posledním dějstvím je zničení Hradu, který je dle pravice napojený na Kreml a Peking. To bude v očích pravice ona demokratická očista. Levice odkráčela z parlamentu pryč, tak už zbývá očistit ještě Hrad," říká pan Klán.Proč mají čeští politici potřebu zdůrazňovat svojí identifikaci k západní demokracii? Jsme členy EU i NATO. K čemu je to zdůrazňování dobré?„Když se na danou věc podíváte očima pravicových politiků, tak oni se musí k západní demokracii hlásit, protože je to jejich mantra už z doby roku 1989. V té době se totiž utkával hodný Západ a zlý Východ, protože u nás měl svá vojska Sovětský svaz. Takže západní liberální demokracie je základní ideologie pravicových stran ve spojení s volným trhem a o jiné alternativě, která je mnohdy výkonnější, nechtějí ani slyšet. Dle jejich výkladu jsou totiž všechny země, které nevzývají neoliberální ideologii, nepřátelské a jako strašák slouží dvě velmoci – Rusko a Čína.Kdyby byli čeští politici odvážnější, tak by řekli, že my nechceme být členy žádného spolku, chceme být neutrální a spolupracovat se všemi zeměmi. Tato věc by společnost stabilizovala, ale tohle pravice nikdy neudělá, protože její silná inklinace na USA a EU to neumožňuje, byť jak USA, tak jiné demokratické země horečně s Ruskem a Čínou spolupracují. No a k čemu je takové zdůrazňování dobré? Zřejmě k tomu, aby se mohly obhájit kroky následující (větší výdaje na zbrojení, likvidace sociálního státu, asociální reformy), a hlavně pravice může pořád tvrdit, že je na straně vítězů studené války, která je sice dávno minulostí, ale popely jsou stále žhavé," míní politický analytik Jan Klán.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger.. Já, postižený nedostatečností mozkových chlopní, maniodepresitou, po vážném poranění meziušního prostoru autonehodou, nejčastěji vystupující jako Kosmo Olin, nebo pod matematickými symboly, nebo jako ALIEN, mám ve věci jasno: Nebudu cintat, fušovat do otázky konce či nekonce komuniosmu u nás. Ušetřím tak všechny ostatní, normálnější diskutéry. A teď už musím končit. Netanjahu mi poslal novou sbírku dětských smajlíčků. Je to můj mazel. 2

Karel Adam Berou někde sázky že budoucí vláda vydrží celé volební období, rád si vsadím. 😊 1

