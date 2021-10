https://cz.sputniknews.com/20211020/lekarka-prozradila-jake-potraviny-pomahaji-zmirnit-stres-16225593.html

Lékařka prozradila, jaké potraviny pomáhají zmírnit stres

Endokrinoložka a odbornice na výživu Alena Barredová v rozhovoru pro Sputnik vyjmenovala potraviny, které lidem pomáhají vyrovnat se se stresem a zlepšit... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle jejích slov jev první řadě nutné konzumovat potraviny bohaté na hořčík. Mezi se řadí například ořechy, maliny, ostružiny, grep nebo avokádo.Barredová v neposlední řadě dodala, že by se lidé měli zaměřit také na cizrnu, mangold, vejce a slunečnicová semínka.Jiná dietoložka dříve uvedla, že ke snížení stresu je vhodné jíst také med a banány. Při vysílení je možné sníst brazilské ořechy nebo pár kousků tmavé čokolády, která obsahuje minimálně 70 procent kakaa. Diabetici by ale měli být se sladkostmi opatrní.Jak na únavu?Indická lékařka a odbornice na výživu Shivani Sikriová nedávno vysvětlila, které potraviny dokážou osvěžit a pomohou proti únavě, ale i stresu. Její doporučení uveřejnil portál Bangalore Mirror.Dotyčná doporučila především nahradit nedostatek vitamínu C, který organismus osvěžuje a upevňuje imunitu. Je třeba zařadit do jídelníčku kiwi, citrusové ovoce, špenát a papriku. Podle jejího názoru vám může dodat síly také bílkovina, které je mnoho ve vejcích a v čočce. Jak tvrdí Sikriová, příčinou malátnosti může být nedostatek železa, jehož hladinu můžeme doplnit konzumací hrachu, tofu, merlíku čilského a sušeného ovoce, a nebo také nedostatek selenu, který se dá doplnit pomocí vajec, luštěnin a ořechů.Kromě všeobecných doporučení uvedla dietoložka i konkrétní potraviny. Sikriová doporučuje pít pravidelně mléko se šafránem: toto koření má antidepresivní účinek a pomáhá proti únavě. Začínat den je třeba podle jejího názoru nejlépe osvěžujícím nápojem z citrónu a zázvoru a dát si ke snídani dva plody kiwi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

