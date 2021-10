https://cz.sputniknews.com/20211020/my-baby-leos-mares-ukazal-tehotnou-moniku-s-andelskymi-kridly-a-v-sexy-satech-nezapomenutelne-16232722.html

„My baby,“ Leoš Mareš ukázal těhotnou Moniku s andělskými křídly a v sexy šatech. Nezapomenutelné!

Známý český moderátor a zpěvák Leoš Mareš se před několika dny pochlubil, že se svojí manželkou Monikou čekají miminko. Narodit by se mělo v březnu, Monika je... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

O radostné novince Leoš informoval v přímém přenosu jeho ranní show na radiu Evropa 2. Podle všeho se Mareš na miminko už moc těší.Fanouškům totiž ukázal novou fotografii své těhotné manželky Moniky na vysokých podpatcích, obléhajících šatech na pozadí s andělskými křídly.Za tenhle příspěvek sklidil spoustu pozitivních komentářů.„No né, vážně je těhotná. Vůbec jsem to nezaregistrovala, krásný těhotný anděl…Leoš musí být v sedmém nebi. Blahopřeji a modlím se za vás oba,“ píše uživatel.„Nádherná těhule,“ zní dál.„Co vy v té Superstar děláte? Tam se šíří těhotenství rychleji jak chřipka,“ ptá se sledující.Mnoho uživatelů poznamenalo, že to Monice opravdu moc sluší.„Jé, jaký už pupíček, moc Vám sluší,“ píše ještě jedna uživatelka.„Monika úplně září štěstím a spokojeností. Moc vám to přejeme a už se těšíme,“ píše jedna z uživatelek.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

