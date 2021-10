„Nevíte, kdy letí první letadlo na Zanzibar? Stěhuju se.“ Reakce na nominaci Pekarové do čela PS

https://cz.sputniknews.com/20211020/nevite-kdy-leti-prvni-letadlo-na-zanzibar-stehuju-se-reakce-na-nominaci-pekarove-do-cela-ps--16233098.html

Zpráva o tom, že kandidátkou na šéfa Poslanecké sněmovny je předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, získává velký ohlas. Komentátor Petr Kamberský to... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

Předseda ODS Petr Fiala coby presumptivní premiér uvedl argumenty, proč došlo k této nominaci.„Vybrali jsme ji proto, že to je výborná a důstojná reprezentantka. Má zkušenosti z Poslanecké sněmovny,“ poznamenal Petr.„Je potřeba vrátit důvěru v to, že ústavní funkce neslouží zájmům pochybných partiček. Důvěru, že demokratické principy nebudou ohýbány. A důvěru, že slušnost není slabost,“ zareagovala na nominaci sama Pekarová Adamová.Veřejnosti však neuniká to, že by se TOP 09 bez koalice SPOLU v letošních volbách do Poslanecké sněmovny nedostala.Komentátoru Kamberskému vadí skutečnost, že zástupkyně strany, která by sama kvalifikační podmínky do Parlamentu nesplnila, s velkou pravděpodobností bude tomuto orgánu předsedat.„Paradoxy doby: šéfka partaje, která by se sama podle všech průzkumů nedostala do Poslanecké sněmovny, bude tomuto sněmu nejspíše předsedat,“ poznamenal.Jak ukazuje reakce jiných lidí, zpráva o Pekarové vyvolala silné emoce. Padly zlé věci a nešetrná slova.„To tam nasadili pěknou blbku,“ konstatoval Pavel Gal.„Docela frajeřina...strana se 4 %... bude mít předsedu PS,“ souhlasil s Kamebrským Radim Nováček.„Hrozná baba. Tak aspoň nebude ministryně,“ zareagoval František Hofman.„Tam toho tolik nepokazí, než kdyby byla ministryní nějakého resortu. Nějaký flek dostat musela, tohle je ještě to nejmenší zlo,“ vyjádřil stejný názor František Novák.V poznámkách sledujících nechyběla spousta ironie a sarkasmu.„Nevíte, kdy letí první letadlo na Zanzibar? Stěhuju se,“ vyslovila se Jana Vetešníková„No, kvóty se plnit musí, žena to papírově je, trangender také...“ napsal uživatel s nickem Maly Pokoj.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Nyní RF uvedla, že když se ministrem zahr. věcí ČR stane Kolář, nebudou se s ním bavit. Podobně mohou dopadnout další exoti v "naší" budoucí vládě. 1

Karel Adam No asi nejbezpečnější bude Ruská federace, tam je svět ještě normální.... 1

