Novak: Situace na trhu s plynem v EU se v krátkodobém horizontu pravděpodobně nezlepší

Situace na evropském energetickém trhu, včetně plynového, se stěží v nejbližší perspektivě zlepší, řekl vicepremiér RF Alexandr Novak.

2021-10-20T17:43+0200

Podle Novakových slov bude hodně záležet na průběhu období podzim-zima, teplotě a evropské potřebě plynu.Novak řekl, že situace na globálním trhu s plynem zůstává napjatá kvůli trvajícím vysokým cenám.„Situace na trhu s plynem je stále napjatá, je to dáno především skutečností, že ceny zůstávají na poměrně vysoké úrovni. Nyní se ceny v Evropě pohybují v průměru kolem 1000–1100 USD a v asijsko-pacifickém regionu je to s prémií asi 1200 dolarů za tisíc metrů krychlových plynu,“ řekl Novak během porady u ruského prezidenta Vladimira Putina.Novak upozornil na skutečnost, že ceny plynu se od začátku roku 2021 zvýšily asi 3,5krát.„Zároveň jsme svědky poměrně velkého nárůstu cen u ostatních zdrojů energie. Zejména ceny uhlí vzrostly oproti loňsku 3-4krát - na 160–200 dolarů za tunu, v závislosti na značkách. Ceny elektřiny vzrostly 5-6krát,“ dodal místopředseda vlády.Situace se týká i RuskaTo, co se děje na globálním energetickém trhu, se odráží i na Rusku, řekl ruský prezident Vladimir Putin.„Nenacházíme se ve vakuu a to, co se děje na globálním energetickém trhu, se tak či onak odráží i na nás,“ řekl Putin a požádal místopředsedu vlády Alexandra Novaka, aby přednesl zprávu, jak se vyvíjí situace na hlavních trzích.Ceny plynu v Evropě v posledních měsících prudce vzrostly. Ještě na začátku srpna byla cena nejbližších futures na holandském indexu TTF asi 515 dolarů za tisíc metrů krychlových a počátkem října překročila hranici 1 900 dolarů, čímž dosáhla historického rekordu. To vše zvyšuje náklady na elektřinu pro obyvatele EU.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

