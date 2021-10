https://cz.sputniknews.com/20211020/nyp-americka-administrativa-tajne-prepravuje-nezletile-migranty-16229154.html

NYP: Americká administrativa tajně přepravuje nezletilé migranty

NYP: Americká administrativa tajně přepravuje nezletilé migranty

Administrativa prezidenta USA Joea Bidena tajně přepravuje nezletilé migranty letadly z Texasu do New Yorku, oznámil deník The New York Post s odvoláním na... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

„Letadla s nezletilými migranty se tajně posílají na předměstí New Yorku ve snaze… rozmístit je nenápadně po celém regionu,“ uvádí se ve zprávě na webu NYP.Podle tvrzení zdrojů probíhají charterové lety s migranty z Texasu od srpna.Podle informací The New York Post před týdnem přistála dvě letadla na letišti okruhu Westchester ve státě New York, většinu jejich cestujících tvořily děti. NYP zaznamenal mezi cestujícími také „menší část“ dospělých mužů. Za přítomnosti policistů byli pak migranti usazeni do autobusů.Podotýká se, že lidé pak viděli dopravené migranty s jejich příbuznými ve státě New Jersey anebo ve speciálním ústavu na jihu státu New York.Podle rozboru, který provedl NYP, od 8. srpna bylo na letiště dopraveno 21 lety kolem dvou tisíců nezletilých migrantů, přičemž někdy přilétala letadla na místo určení v noci nebo brzy ráno.Biden zahájil svou práci ve funkci prezidenta USA tím, že začal rušit opatření a omezení ve sféře imigrace zavedené jeho předchůdcem Donaldem Trumpem. V očekávání uvolnění zamířily tisíce migrantů do USA a úřady uznaly situaci na jižní hranici za krizovou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

usa, joe biden, migranti