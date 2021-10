https://cz.sputniknews.com/20211020/od-25-rijna-bude-platit-povinne-noseni-respiratoru-ve-vnitrnich-prostorech-a-na-akcich-hlasi-vlada-16235204.html

Od 25. října bude platit povinné nošení respirátorů ve vnitřních prostorech a na akcích, hlásí vláda

Vláda dnes jednala o zpřísnění nařízení v souvislosti s koronavirovou situací v ČR. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se kabinet shodl na tom, že od... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se také, že ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovištích, pokud tam nebude pracovník sám.Nově by měla být také na pokyn vlády od začátku listopadu zkrácena platnost PCR testů, a to ze sedmi dnů na 72 hodin. U antigenních testů se pak platnost zkrátí na 24 hodin. Dle Vojtěcha skončí i proplácení preventivních testů, přičemž hradit se z veřejného zdravotního pojištění budou jen ty, které doporučí lékař. Tento krok má lidi více motivovat k očkování. Kabinet dále schválil, že personál restaurací bude muset kontrolovat testy či očkování zákazníků.Zdůrazněme ale, že nebude možné využívat samotesty. Tím se podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka sníží návštěvnost restaurací.Za zmínku stojí i to, jak se vláda rozhodla ohledně nošení roušek při výuce ve školách u dětí starších 12 let. Vojtěch podotkl, že o tom nakonec dnes vláda nerozhodla. S tímto krokem, jak jsme již avizovali, ale nesouhlasí ministr školství Robert Plaga. Ten by byl spíše pro testování.Aktuální koronavirová situace v ČRDnes jsme informovali o tom, že nejnovější údaje zveřejněné Ministerstvem zdravotnictví ČR uvádí, že za pondělní den přibylo 3246 nově nakažených, což je více než dvojnásobek oproti minulému týdnu (1507 případů). Celkem bylo včera provedeno 32 040 PCR testů a 34 339 antigenních testů.Pokud jde o počet hospitalizovaných, ten se skokově zvyšuje. V nemocnicích s covidem-19 aktuálně leží 620 lidí. Aktuálně je 102 lidí ve vážném stavu. Resort zdravotnictví včera uvedl, že v českých nemocnicích je nyní volných 25 % standardních lůžek s kyslíkem a 29 % lůžek s umělou plicní ventilací.Bohužel, s počtem nakažených prudce roste i množství úmrtí. Za posledních sedm dní zemřelo 51 lidí s covidem-19. Pro srovnání –za celé září bylo úmrtí 44. Celkem tak ČR hlásí 30 574 mrtvých s covidem.Nově průměrná týdenní incidence na 100 000 osob vzrostla ze 101 na 117 potvrzených případů. Zvýšilo se také reprodukční číslo. Toto číslo udává výpočet, kolik dalších lidí v průměru nakazí každý pozitivní případ. Pokud je větší než jedna, pak epidemie zrychluje a šíří se. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se koronavirová epidemie dle úterního vyjádření Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) začala vyvíjet podle rizikového scénáře.V současné chvíli je situace nejhorší v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji, kde se koronavirus šíří nejrychleji.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

