Odbornice na výživu prozradila, co se stane s tělem, pokud se člověk zřekne masa

Co se týče potřebných důležitých prvků, které se při zřeknutí masa do těla nedostanou, jedná se například vitamíny D a B12, čímž se zvyšuje riziko vzniku mrtvice, ale také omega-3 mastné kyseliny, kreatin, cholesterol, jód, fosfor a vápník.Odbornice také dále podotkla, že lidé, kteří se vzdali masa, by neměli pít příliš mnoho kávy a čaje. Oba tyto nápoje totiž mohou zabránit vstřebávání železa. Pro normalizaci tohoto procesu je zapotřebí konzumovat potraviny obsahující kyselinu askorbovou. Také je vhodné do jídelníčku zahrnout řasy, chia semínka, vlašské ořechy, vejce, lněná semínka, jelikož všechny tyto produkty rychle doplní nedostatek polynenasycených mastných kyselin.Připomeňme, že zinek lze získat z ořechů a luštěnin, zatímco aminokyseliny z mléčných výrobků. Mák, sezamová semínka, mandle, mladé kopřivy a šípky zase lidem pomohou zvýšit obsah vápníku v jejich tělech.Potravina, která pomáhá po velké zátěžiNedávno jsme uváděli, že pravidelná konzumace kiwi pomůže snížit oxidační procesy ve svalech, což přispívá k překonání únavy, snižuje riziko úrazů a urychluje obnovu sil. K takovému závěru dospěli vědci z Japonska, výsledky jejich výzkumu byly uveřejněny na Mdpi.Vědci poznamenali, že oxidační procesy ve svalech jsou pro organismus přirozené. Nejčastěji se projevují s věkem a u těch, kteří se intenzivně věnují sportu.Za účelem dokázání účinnosti kiwi pro obnovu organismu rozdělili vědci skupiny běžců na dvě podskupiny po 15 lidech. První skupina zkonzumovala denně dvě kiwi, druhá je neměla v jídelníčku vůbec.Výsledky ukázaly, že konzumace kiwi může snížit negativní následky velmi intenzivního tréninku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

