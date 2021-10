https://cz.sputniknews.com/20211020/okamura-nesouhlasi-s-planem-spolu-a-pirstan-chteji-hodit-nasich-pul-milionu-hlasu-do-kanalu-zuri-16236501.html

Okamura nesouhlasí s plánem Spolu a PirStan: Chtějí hodit našich půl milionu hlasů do kanálu, zuří

Okamura nesouhlasí s plánem Spolu a PirStan: Chtějí hodit našich půl milionu hlasů do kanálu, zuří

Předsedovi hnutí SPD Tomiovi Okamurovi se nelíbí plán koalic Spolu a PirSTAN, který předpokládá, že ve Sněmovně nemají být zástupci danéhohnutí, a to i přes... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-20T19:18+0200

2021-10-20T19:18+0200

2021-10-20T19:18+0200

česko

tomio okamura

vláda

spd

stan

spolu

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/16115883_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_0ee3cd73d3ad92df81b0c35aafc1c2bc.jpg

V uplynulých parlamentních volbách pro hnutí Svoboda a přímá demokracie hlasovalo celkem 513 910 občanů, což představovalo 9,56 procenta odevzdaných hlasů. I přes to ale zmiňované koalice poslance za SPD ve Sněmovně nechtějí.Okamurovi se navíc nelíbí, že by pozici místopředsedkyně Sněmovny měla zastávat členka Pirátů, když má tato stranapouhé čtyři poslance.Nicméně, na stranu šéfa SPD se postavil i Andrej Babiš, který v Rozstřelu iDNES.cz potvrdil, že SPD určitě mánárok na zastoupení ve vedení Sněmovny.Dodejme, že Okamura mimo jiné prozradil, že jeho hnutí zatím nerozhodlo ani o tom, kdo by za něj měl být kandidátem do vedení Sněmovny, ani o postupu na ustavující schůzi Sněmovny, která se má konat 8. listopadu.Jak si to koalice plánují?Pokud jde o to, jak by měla vypadat nová vláda, lídr koalice SPOLU a předseda ODS Petr Fiala v úterý po dalším kole jednání uvedl, že kandidátkou na šéfku Sněmovny bude předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Za zmínku stojí i to, že nová vláda zatím počítá se 108 poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů.Co se týče postů místopředsedů Sněmovny, na ně má být dosazeno hned šest politiků. Dvě místa by mělo získat ANO, jedno ODS, KDU-ČSL, STAN a Piráti, za něž má tato funkce připadnout Olze Richterové. Šéf klubu STAN Jan Farský se nechal slyšet, že jeho strana do funkce místopředsedkyně Sněmovny navrhuje Věru Kovářovou. Fiala si dále stojí za tím, že toto rozdělení odpovídá volebnímu výsledku.Připomeňme, že letošní volby se konaly ve dnech 8. a 9. října a zvítězila v nich koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Druhé skončilo ANO, třetí koalice Pirátů a STAN. Do dolní komory se dostala ještě SPD.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211020/od-25-rijna-bude-platit-povinne-noseni-respiratoru-ve-vnitrnich-prostorech-a-na-akcich-hlasi-vlada-16235204.html

Vladimír Štumpa Budou i horší případy. Jedině, že by se pan Okamura soudil. Parlamentní "demokracie" jako cár papíru. Alespoň bude Okamura zdrcující opozicí. Doufám, že více zdrcující, než Sládkovi Republikáni. 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tomio okamura, vláda, spd, stan, spolu, piráti