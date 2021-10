https://cz.sputniknews.com/20211020/pirati-touzi-po-rezortech-kdyz-dostanou-evropu-bude-zle-16230563.html

Piráti touží po rezortech. Když dostanou Evropu, bude zle

Piráti posloužili jako užiteční hlupáčci pro ODS a jejich kumpány. Teď za to mají dostat cenu útěchy v podobě ministerstev. Obzvlášť to jedno by řídit neměli. 20.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-20T15:01+0200

2021-10-20T15:01+0200

2021-10-20T15:01+0200

Jedno. Dvě. Nebo dokonce tři ministerstva. Tak licitují Piráti svou účast ve vládním projektu demokratického bloku, kterému se teď elegantně říká pětikoalice. Nedávno se psalo, že volební debakl Pirátům může přinést hned několik rezortů.Původně se proto spekulovalo nad tím, že by zástupci hnutí STAN po značném úspěchu ve volbách obsadili čtyři křesla ve vládě a Piráti dvě. Anebo víc.Piráti mají podle informací webu Novinky.cz zájem o ministerstvo pro místní rozvoj, které by mohlo připadnout šéfovi strany Bartošovi, a dále také o ministerstvo práce a sociálních věcí. A pak se dál spekuluje o vzniku ministerstva informatiky. Co hůř, Piráti by mohli vést ministerstvo pro evropské záležitosti.České sdělovací prostředky píší, že snaha České pirátské strany soustředit digitální agendu všech centrálních úřadů pod jeden rezort naráží na trojkoalici Spolu. Bartoš může dostat křeslo vicepremiéra pro digitalizaci bez úřadu.A teď se dostáváme k tomu nejhoršímu. Co s tím ministerstvem pro evropské záležitosti? Petr Fiala, který chce být příštím předsedou vlády, není proti, aby vzniklo. Nové ministerstvo by pomohlo ČR s prosazováním svých zájmů v EU, hlásá Fiala. Jenže do toho nepasují Piráti, kteří mají na rezort zálusk.Piráti jsou, jak to jen slušně napsat, nadšení zastánci co nejsilnější role Evropské unie. Eurosvazáci. Jen si vzpomeňte, jak se několik měsíců před volbami šéfpirát Bartoš setkal s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim a výhružně zaznělo: Piráti podporují většinový systém hlasování v Radě místo jednomyslnosti například v otázkách zahraničních nebo daňových. To jinými slovy znamená diktát Bruselu národním státům.A teď si, drazí čtenáři, představte, že tito lidé určují evropskou politiku naší republiky.O pirátských ambicích na ministerská křesla Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.„Tak těch spekulací už jsme v této souvislosti slyšeli více, dokonce i o třech ministerstvech pro Pirátskou stranu. V každém případě platí i to, že čtyři pirátské poslance nové vznikající vládní většina úplně nutně k vyslovení důvěry ve Sněmovně nepotřebuje, protože i bez nich disponuje sto čtyřmi poslaneckými mandáty. Ale ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hlavně STAN si uvědomují, že to by mohla být hra s ohněm, protože reálná síla a podpora Pirátů ve společnosti je vyšší, než odpovídá jejich čtyřem mandátům ve Sněmovně, což je hlavně důsledek jejich vyluxování a vykroužkování ze strany kandidátů hnutí STAN v pro Piráty totálně nevýhodné předvolební koalici.Skutečná podpora Pirátů je někde na úrovni 10 procent voličských preferencí, a proto si tuto stranu nebude chtít zbytek koalice znepřátelit hned na začátku. Mohlo by to novou vládu výrazně oslabit a znepříjemnit ji to pozice ve Sněmovně, ale i v dalších blížících se volbách, v komunálních, senátních a prezidentských," říká známý expert.Co to znamená? Že unijní politiku bude dělat eurosvazák od Pirátů? Nebude to pro ODS problém?„Pokud by ministerstvo pro evropské záležitosti skutečně vedl pirátský ministr, půjde o jeden z potenciálních velkých vnitrovládních a vnitrokoaličních sporů a střetů. A už samotné vytvoření tohoto úřadu bude značně problematické v tom smyslu, že se pětikoalice před volbami holedbala, jak bude šetřit ve veřejné správě, rušit nadbytečné úřady a úřední agendy apod. A konflikty ultraprounijniho pirátského euroministra s eurorealistickým premiérem a ODS budou zcela nasnadě, ne-li na denním pořádku. Což může být docela problém v příštím roce, kdy budeme šest měsíců předsedat Evropské radě," míní pan Doležal.Jak to jde dohromady se sliby možného premiéra Petra Fialy, který chce státní aparát zeštíhlit? Zase je to jen populismus?„Spíše přání otcem myšlenky. Jestliže bude mít nová vlád pět členských subjektů, ve kterých navíc existují různé stranické frakce, bude koalice muset personálně uspokojit docela dost osob, což je v protikladu k přání zeštíhlovat státní aparát. Konečně vidíme to už nyní na příkladu formování nového vedení Poslanecké sněmovny, která má mít šest místopředsedů, což je naprosto nesmyslný a nepotřebný počet," říká politolog.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

