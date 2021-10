https://cz.sputniknews.com/20211020/pokud-by-senatori-jednali-statotvorne-pockali-by-do-811-vitaskova-o-postupu-vuci-prezidentovi-16234306.html

Pokud by senátoři jednali státotvorně, počkali by do 8.11. Vitásková o postupu vůči prezidentovi

Pokud by senátoři jednali státotvorně, počkali by do 8.11. Vitásková o postupu vůči prezidentovi

Členové Parlamentu zahájili jednání v otázce převodu pravomocí prezidenta Miloše Zemana po pouhých 10 dnech od okamžiku jeho hospitalizace. Učinili tak po... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

Ústavní komise Senátu se včera jednomyslně shodla, že jsou naplněné podmínky pro převod pravomocí prezidenta České republiky Zemana kvůli jeho současnému zdravotnímu stavu. Tím by se měly naplnit podmínky stanovené článkem 66 Ústavy ČR. Další jednání v této otázce mohou proběhnout již za týden. I když role prezidenta v povolební době je zásadní, bezprostřední vyjádření Zemana k sestavení nové vlády by bylo nutné do 8. listopadu. Co je důvodem pro urychlený postup horní komory parlamentu a názor na přístup prezidentské kanceláře shrnula v komentáři předsedkyně Institutu pro ochranu lidských práv a svobod Alena Vitásková.Jak hodnotíte načasování jednání Senátu a zveřejnění informací o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana?Je to pokračování boje Senátu vůči prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Je to boj mocenských struktur, který nemůže prospívat státním zájmům. Obávám se, že někteří senátoři si ještě neuvědomili, jak hluboká krize nastává nejen pro naše občany, ale pro obyvatele EU jako celku. Bída třetiny obyvatelstva přichází rychlými kroky, enormní růst cen energií a následný její nedostatek, inflace rozměrů, na kterou jen málokdo pamatuje. O to víc bolí postoj Senátu, který by mohl a měl situaci ve státě spíše uklidňovat, nikoliv rozvracet. Všichni víme, že je pan prezident Miloš Zeman nemocen. A kdo z nás nebyl? Mnozí z nás jsme si prošli těžkou nemocí a vrátili se do práce. Jen si vzpomeňme v historii naší mladé země (nedávno jsme slavili 100 let od vzniku Československa), kolik prezidentů bylo těžce nemocných od T. G. Masaryka, po Háchu, Svobodu, Havla….Proč v otázce zbavení prezidenta pravomocí postupují senátoři poměrně rychle, když čas pro vyjádření prezidenta a další postup oficiálně nastane až po 8. listopadu?Musíme si přiznat, že po volbách je role prezidenta velmi důležitá, především proto, že má první dva pokusy na jmenování premiéra. To, že prezident Miloš Zeman předem sdělil, že pověří sestavením vlády Andreje Babiše (jeho hnutí vyhrálo volby), je smutná zpráva pro národ. Babišova vláda, přestože si ji senioři mohou kvůli pěti tisícům chválit, byla nejhorší vládou v naší po listopadové historii. Spojení oligarchy s levicí je výsměch všem reálně uvažujícím. Stát se prostě nedá řídit jako firma. Navíc firmy Andreje Babiše žily z dotací, možná by bez nich nebyly schopny přežít. To, že premiér Babiš a vicepremiér Havlíček nesou plnou odpovědnost za stávající situaci v energetice, za neskutečné zdražování a zadlužováni, kterému šlo zabránit, ano jsou to oni, kteří připustili tento vývoj.Pokud by senátoři jednali státotvorně, počkali by do 8. listopadu. Nechali by koalici SPOLU a STAN připravit návrh funkční vlády, funkčního parlamentu a není možné, aby pan prezident Miloš Zeman po zlepšení zdravotního stavu nejmenoval (v době skutečně největší krize) vládu, která bude i s parlamentem umět vládnout a zmírní dopad chudoby na občany.Co si myslíte z pohledu práva o postupu kanceláře prezidenta v tomto kritickém období?Kancelář prezidenta republiky neselhala poprvé. Je to smutný pohled na Hrad. Bohužel, koho si pan prezident Zeman jmenoval, toho tam má. Amatérský přístup kancléře, možná i jeho bezohlednost k panu prezidentovi, jen dokresluje, v jak hluboké krizi se celý stát nachází. Co se týká porušení práva, zákonů, zda došlo k vlastizradě, při postupu kancléře prezidenta republiky v tomto kritickém období, to je záležitost jiných orgánů a k tomu se nechci vyjadřovat.Popřejme panu prezidentovi zlepšení zdravotního stavu, úspěšnou rekonvalescenci a přestaňme se chovat jako hyeny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger.. Já, postižený nedostatečností mozkových chlopní po vážném poranění meziušního prostoru autonehodou, nejčastěji vystupující jako Kosmo Olin, nebo pod matematickými symboly, nebo jako ALIEN, mám ve věci jasno: Zemana je třeba do týdne dát do cajku a to všechny přivede do kolen. Nyní jdu za ředitelem ÚVN a vyjasním mu to. Tanga a kávičku z pražených žaludů beru sebou. To by bylo, aby nebylo ! 3

Vladimír Štumpa K. Olinko, riskuješ, že si tě tam nechají na pozorování. I Policie ČR by tě tam mohla vypátrat. 2

2

