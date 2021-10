https://cz.sputniknews.com/20211020/pokud-si-myslite-ze-babis-je-ten-vudce-za-kterym-se-sjednoti-opozice-stepanek-sdili-tvrdy-vzkaz-16232285.html

„Pokud si myslíte, že Babiš je ten vůdce, za kterým se sjednotí opozice…“ Štěpánek sdílí tvrdý vzkaz

Mediální expert a člen hnutí Trikolóra Petr Štěpánek na svém Facebooku okomentoval poslední kroky některých politických činitelů. Zmínil se například o... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

To, co se nynío dehrává kolem prezidenta Miloše Zemana a jeho okolí, v souvislosti s kauzou o jeho zdravotním stavu a (ne)schopnosti vykonávat prezidentskou funkci, s sebou přináší i další věci. Podle Štěpánka se totiž právě v takových chvílích někteří politici uchylují k tomu, k čemu by se dříve vůbec neodvážili.A následně se zaměřil na ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Právě on je totiž dle něj takovým politikem.Podle Štěpánka ale není jediný. Dost podobně se prý zachoval premiér Babiš, když kvůli posledním událostem vyzval Vratislava Mynáře k rezignaci.To ale z politikovy strany nebylo na adresu premiéra vše. „Pokud si kdokoli myslí, že Babiš je snad ten srdnatý vůdce, za kterým by se měla sjednotit budoucí opozice, dopouští se krutého omylu,“ dodal v závěru.Reakce na sociální sítiPod příspěvkem se okamžitě začaly množit reakce, v nichž dávali mnozí politikovi Trikolóry za pravdu.A stejně se na to dívali i další: „Bohužel máte pravdu.“Následovaly však i komentáře z trochu jiného soudu.Někteří ale měli ke slovům Štěpánka jisté výhrady, které mu neváhali sdělit.Na jeho komentář ale vzápětí reagoval sám Štěpánek, podle kterého dotyčný jeho slova nepochopil. „Promiňte, číst možná umíte, ale pochopit přečtený text vám evidentně dělá potíže. V mém postu není o jakékoli podpoře Mynáře či Nejedlého ani slovo,“ vzkázal mu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Po ovoci poznáte je. Co by se dělo, kdyby naše země měla s někým bojovat ani nemohu domýšlet. To dokáže jen K. Olinka a jeho atomová agresivní politika. 0

