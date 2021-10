https://cz.sputniknews.com/20211020/premier-eru-zemana-povazuje-za-ukoncenou-mf-dnes-prekvapila-titulkem-a-lide-reaguji-16233249.html

„Premiér éru Zemana považuje za ukončenou.“ MF Dnes překvapila titulkem a lidé reagují

Středeční vydání deníku MF Dnes přišlo s velmi zajímavou titulní stranou. Na první stránce se totiž tyčil nápis „Babiš čistí Hrad od Zemanových mužů“ a daný... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

V úvodu daného článku se zmiňuje zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana. Autorka textu ale také zmiňuje, že Babiš v této chvíli rozhodně neváhal a začal konat. Podle jejích slov totiž „zaútočil na dva nejbližší Zemanovy spolupracovníky“.Naráží tím na to, že včera vyšlo najevo, že si Babiš myslí, že by poradce prezidenta Martin Nejedlý neměl disponovat diplomatickým pasem. Navrhl tedy ministru zahraničí Jakubovi Kulhánkovi, aby mu jej odebral.Na to šéf resortu diplomacie Kulhánek na Twitteru uvedl, že poradce vyzval, aby do sedmi dnů diplomatický pas vrátil.Za zmínku stojí i to, že Babiš v týdnu vyzval hradního kancléře Vratislava Mynáře k rezignaci. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že Zeman není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat pracovní povinnosti. Následně se totižsnesla vlna kritiky i na hradního kancléře, který měl být již ve středu 13. 10. seznámen se Zemanovým stavem, a přesto tvrdil, že jehostav na výkon funkceprezidentanemá vliv.Pokud se vrátíme zpět k článku, jeho autorka v něm poukazuje zejména na to, že Babiš po celou dobu, kdy se Zeman těšil dobrému zdraví, jeho okolí moc nekomentoval, a to i přesto, že prý výše zmíněným pánům nemohl přijít na jméno. Nyní ale obrátil. Proč?Titulek v novinách zaujal různé osobnosti, které neváhaly a o svůj názor se podělily na sociálních sítích. Patří k nim například televizní novinářka, reportérka a moderátorka Nora Fridrichová.Pár slov k věci řekl také český herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský, o němž je známo, že Andreje Babiše nemá příliš v lásce.Dost podobně se ve svém příspěvku vyjádřil i mediální expert a jedna z nejviditelnějších tváří hnutí Trikolóra Petr Štěpánek.K článku se navíc vyslovil i britský novinář Ian Willoughby na Twitteru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion O Babišovi bude hlasovat nová sněmovna ohledně vydání ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Je připravena nová žaloba. Chce si vydobít shovívavost od sněmovny za to, že se dává v boji proti Zemanovi na stranu havloidní pětikoalice. Řekl bych, že mu to příliš nepomůže. 5

Seki18 Nepomůže mu to vůbec s Čapí hnízdem, ale udělal ze sebe totálního poskoka a užitečného idiota. řekl bych, že tímto (hovadským jednáním) ztratil dost svých příznivců. 2

2

