Princezna českého popu ožije: brzy uvidíme film o Ivetě Bartošové. Prozradí hodně

Média připomínají, že příští rok bude mít premiéru třídílná minisérie Iveta, která mapuje start kariéry nezapomenutelné Ivety Bartošové.

Co se týče obsazení, legendární zpěvačku ztvární Anna Fialová a její lásku Petra Sepéšiho Vojtěch Vodochodský. Rodiče hvězdy hrají Alena Mihulová a Miroslav Hanuš a sestru Eliška Křenková.Film je věnován začátku kariéry Ivety Bartošové, jejímu vztahu s Petrem Sepéšim a rodinnému životu.„K mýtům okolo Ivety patří také údajná rivalita s její sestrou dvojčetem, ale jak už tak bývá, ani tento vztah nebyl černobílý,“ řekl kreativní producent Novy Matěj Podzimek.Uvádí se se, že děj sleduje Ivetu od dětství, kdy spolu se sestrou začaly navštěvovat školní sbor, přes úspěchy na hudebních soutěžích až po odjezd do Prahy a její cestu ke slávě.Režisér a scenárista Michal Samir upozornil na skutečnost, že příběh Ivety a Petra veřejnost dodnes vnímá jako love story, kterou přerušila až tragická nehoda, při níž zpěvák zahynul.„Ivetin život nevyprávíme jako bulvární senzaci, nesoudíme ani nikoho z jejího okolí. Pro nás je to příběh o dívce z Beskyd, která chce být slavná a milovaná. Když toho ale docílí, o všechno přijde,“ doplnil ho Podzimek.Současně zdůraznil, že k natáčení byl nutný souhlas rodiny, který tvůrci obdrželi. Nejen že zpěvaččin syn Artur Štaidl na natáčení naštěstí kývl, ale dokonce přemluvil i svou babičku Svatavu Bartošovou.„Musím věřit, že seriál bude solidní a hlavně pravdivý. Ivetu má hrát Anička Fialová, znám ji z různých pořadů, a mě Alena Mihulová. To by šlo, tu mám ráda,“ pronesla maminka zpěvačky.Iveta BartošováIveta Bartošová (8. dubna 1966 – 29. dubna 2014 ) byla česká zpěvačka, která se v roce 1986 poprvé stala Zlatou slavicí a vystřídala na trůnu po devítiletém kralování Hanu Zagorovou. Toto vítězství zopakovala i v letech 1990 a 1991.Několikrát zvítězila také v televizní anketě TýTý. Česká akademie populární hudby ji dvakrát nominovala na Výroční hudební cenu Anděl.Mezi její nejznámější hudební díla patří album Ve jménu lásky s hity „Nekonečná“, „Ve jménu lásky“ a „Tři oříšky“, z roku 1998.Dne 29. dubna 2014 spáchala Iveta Bartošová sebevraždu skokem pod vlak.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

