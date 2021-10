https://cz.sputniknews.com/20211020/prioritou-su-obchodne-vztahy-vevyslanec-rehak-sa-vyjadril-k-navsteve-korcoka-v-rusku--16235458.html

Prioritou sú obchodné vzťahy. Veľvyslanec Rehák sa vyjadril k návšteve Korčoka v Rusku

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Ivan Korčok 12. októbra navštívil Rusko. Sprevádzal ho pán veľvyslanec SR v RF Ľubomír Rehák... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

Príležitosťou bolo 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka. Dubček spolu s rodičmi strávil niekoľko rokov svojej mladosti v Nižnom Novgorode. Na počesť tejto udalosti minister Korčok spolu so synom Alexandra Dubčeka, Pavlom Dubčekom, odhalil pamätnú tabuľu a zasadil strom. Jednodňová návšteva ministra v Rusku nadväzovala na obchodnú cestu do Kazachstanu.Pána ministra Korčoka sprevádzal predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Marián Kéry a ruskí politici, medzi ktorými bol predseda Skupiny Rady federácie pre spoluprácu s Národnou radou SR Vjačeslav Timčenko a viceguvernátor Nižnonovgorodskej oblasti Andrej Sanosjan.V rámci návštevy minister Korčok spolu s podnikateľskou delegáciou a predstaviteľmi rôznych priemyselných odvetví (IT technológie, potravinársky priemysel, automobilový priemysel a železničná doprava), navštívili automobilový závod GAZ. Okrem toho si minister a členovia delegácie uctili minútou ticha vojakov Nižného Novgorodu, ktorí zahynuli počas Veľkej vlasteneckej vojny a položili kvety k ich pamätníku.Prinášame rozhovor s Ľubomírom Rehákom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Rusku, ktorý sprevádzal ministra Korčoka počas jeho návštevy v Nižnom Novgorode. Pre Sputnik zhrnul súčasný stav obchodných vzťahov medzi dvoma štátmi.Počas jednodňovej návštevy sa pán minister zúčastnil rokovania medzi zástupcami slovenských a ruských podnikateľov. Došlo počas rokovaní k podpísaniu zmlúv o spolupráci? Ak áno, o aké oblasti sa jedná?Súčasťou návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí bola aj delegácia 17 zástupcov podnikateľských subjektov, vzdelávacích inštitúcií a ďalších organizácií z rôznych oblastí. Podnikateľská časť delegácie mala samostatný program, skladal sa z prezentácií, ktorými boli predstavené silné stránky Slovenska a Nižnonovgorodskej oblasti, po ktorých nasledovali B2B medzi potenciálnymi partnermi. Konkrétne zmluvy podpísané neboli, pre väčšinu členov delegácie išlo o prvý kontakt s regiónom. No v rámci spätnej väzby máme avizované, že rokovania budú medzi viacerými partnermi pokračovať.Ruské médiá uvádzajú, že pán minister Korčok navštívil aj Nižnonovgorodský automobilový závod GAZ. Čím je pre Slovensko zaujímavý?V Nižnonovgorodskej oblasti je podobne ako na Slovensku zastúpený automobilový priemysel. GAZ je pre nás zaujímavý nielen preto, že patrí medzi najväčšie závody v RF, no aj z ďalších dvoch aspektov, z pohľadu histórie a súčasnosti. Z historického pohľadu sa spája s osobou Alexandra Dubčeka, ktorého otec, Štefan Dubček, pracoval v miestnych závodoch GAZ. V roku 1933 sa zamestnal v prípravni vnútrajškov karosérií, kde pracoval do novembra 1938. V súčasnosti na teritóriu GAZ pôsobí od 2013 najväčšia slovenská investícia v regióne, Matador Automotive, ktorá vyrába automobilové komponenty, napríklad pre Škoda a VW.Ako hodnotíte súčasné slovensko-ruské obchodné vzťahy, ktoré oblasti sú prioritné?Prioritou v našich vzťahoch je obchodno-ekonomická spolupráca. Dobre sa rozvíja spolupráca v oblasti školstva a študentskej mobility, vedy a výskumu. Rozsiahle sú aktivity v kultúre, dôležitá je spolupráca v starostlivosti o vojnové hroby a pamätníky na území oboch štátov. Naše aktivity smerujeme aj do rozvoja spolupráce s regiónmi. Rusko je dlhodobo jedným z najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska (top10) a to aj napriek zníženiu obratu vzájomného obchodu v minulom roku v dôsledku pandémie COVID-19 o zhruba 20 %. Očakávame, že k oživeniu vzájomného obchodu by mohlo dôjsť v tomto roku, keďže najnovšie údaje uvádzajú medziročný nárast vývozu aj dovozu o takmer 30 %. Ruský trh je pre slovenské spoločnosti zaujímavý, čoho dobrým dôkazom, napriek pretrvávajúcim obmedzeniam v dôsledku pandémie, je viacero organizovaných podujatí zameraných na podporu rozvoja vzájomného obchodu. Čoraz viac slovenských inovatívnych riešení nachádza uplatnenie na zahraničných trhoch, verím preto, že by mali možnosť uplatniť sa aj na ruskom trhu. Perspektívne vnímame spoluprácu napríklad v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov, inovatívnych priemyselných riešení, smart cities riešení, no takisto aj zdravotníckeho vybavenia a potravinárstva, no aj mnohých ďalších.Významnou súčasťou návštevy ministra Korčoka bolo odhalenie pamätnej tabule na počesť výročia narodenia Alexandra Dubčeka a zasadenie stromu mieru. Mohli by ste priblížiť význam osobnosti tohto slovenského politika?Alexander Dubček je vo svete zrejme najznámejší slovenský politik v dejinách Československa – najviac sa zviditeľnil počas Pražskej jari 1968, keď sa pokúsil v čele Komunistickej strany Československa presadiť „socializmus s ľudskou tvárou“ – prerod totalitného režimu, ktorý v Československu vládol od roku 1948 na skutočný sociálny štát pre ľudí. Je tiež dôležité, že po invázii armád Varšavskej zmluvy v auguste 1968 nepripustil prelievanie krvi, k akému došlo v Maďarsku v roku 1956. Po Nežnej revolúcii 1989 sa Alexander Dubček stal predsedom Federálneho zhromaždenia, ktoré viedol až do svojej tragickej smrti v roku 1992. Pre slovensko-ruské vzťahy je zaujímavým jeho pobyt v Nižnom Novgorode v rokoch 1933-1938, kde chodil do školy a kde sa sformovali aj jeho názory. Preto sme si storočnicu od jeho narodenia pripomenuli výsadbou Stromu pokoja – spoločnej iniciatívy ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a neziskovej organizácie Servare et Manere zo Žiliny. Ako na akte výsadby stromu zdôraznil jeho syn Alexandra Dubčeka, jeho otec šíril pokoj a mier, jeho meno je tiež symbolom mierovej spolupráce a politiky v záujme všetkých občanov. Verím, že dub, vysadený v blízkosti miesta, kde strávil 5 rokov života bude rásť ako symbol nášho priateľstva, nezištnej pomoci zahraničných expertov v časoch industrializácie. Chceli by sme, aby bol Dubčekov dub vnímaný aj ako symbolické ekologické gesto, dar obyvateľom Nižného Novgorodu k 800. výročiu založenia mesta. A keďže ide o súčasť československej histórie, boli sme veľmi radi, že strom s nami zasadil okrem slovenských a ruských predstaviteľov aj pán veľvyslanec Českej republiky v Moskve Vítězslav Pivoňka.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

