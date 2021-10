https://cz.sputniknews.com/20211020/skandal-s-dcerou-slovenske-prezidentky-pokracuje-byl-to-utok-proti-mne-reaguje-taraba-16229552.html

Skandál s dcerou slovenské prezidentky pokračuje: „Byl to útok proti mně,“ reaguje Taraba

Modelingový debut mladší dcery slovenské prezidentky Zuzany Čaputové na Fashion Live! 2021 se změnil na skutečný skandál. Poté, co slovenský nezařazený... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

Tomáš Taraba však reagoval.Včera Tomáš Taraba zveřejnil na svém účtu na Facebooku zvětšenou fotografii dcery slovenské prezidentky Zuzany Čaputové s komentářem: „Po včerejším dni víme, že máme na Slovensku novou top modelku,“ napsal Taraba na svém účtu na Facebooku.Pod příspěvkem se objevila spousta negativních komentářů, které odsuzují politika za to, že se snaží zviditelnit na dítěti, dceři svého politického oponenta.Objevily se však i komentáře, které ve skutku Taraby nic špatného nevidí. Uživatelé poukázali na to, že kdyby se nejednalo o dceru prezidentky, s modelingovou kariérou by to nebylo tak snadné.Negativně na Tarabův příspěvek reagovala také prezidentka Zuzana Čaputová, ta to označila za politické dno.K celému případu se na svém účtu na Facebooku vyjádřila i slovenská policie. Uvádí se, že daný skutek překračuje všechny meze. Označila skutek za šikanu přes internet.Tomáš Taraba na všechny negativní reakce reagoval na svém účtu na Facebooku.V závěru tvrdí, že se jedná o řízený útok na jeho osobu a že policie svým primitivním statusem pouze dokázala, že ji vtáhli do politického boje proti opozici.Reagují i v ČeskuSkandálu si povšimli i v České republice, například blogger František Kubásek na svém účtu na sociální síti uvedl, že daná kauza je důkazem toho, že Slováci jsou úplně bokem.„Už se tam k tomu vyjadřuje předsedkyně sněmovního výboru pro evropské záležitosti, že to je hrubý útok. Už se k němu vyjádřila i prezidentka, že nechápe takové sprosté útoky na děti. UŽ SE VYJÁDŘILA I SLOVENSKÁ POLICIE, že se jedná o podněcování k nenávisti,“ zdůrazňuje.Dodává, že něco takového se neděje ani v USA, Slováci jsou podle něj totálně mimo. Nerozumí tomu, proč se tak stalo, vždyť nic urážejícího nenapsal.Na závěr dodává: „Fašistická, protože už na něj posílají policii a ta s nimi hned souhlasí. Bez soudu, bez slova podezření, prostě odsouzení. Neskutečný.“Módní přehlídkaEmma Čaputová se během přehlídky Fashion Live! 2021 předvedla ve dvou módních přehlídkách. Předvedla svatební šaty od slovenské návrhářky Veroniky Kostkové. Kromě svatebních šatů však Emma předvedla model od návrháře Borise Hanečky. Mezi hosty události nesměla chybět ani prezidentka Zuzana Čaputová, která spolu se svojí starší dcerou Leou seděla hned v první řadě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

