https://cz.sputniknews.com/20211020/tchaj-wan-vyhodnotil-perspektivy-valky-s-pevninskou-cinou-16233018.html

Tchaj-wan vyhodnotil perspektivy války s pevninskou Čínou

Tchaj-wan vyhodnotil perspektivy války s pevninskou Čínou

Pravděpodobnost vypuknutí války mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem během příštího roku je velmi malá, řekl ve středu Chen Ming-tong, ředitel úřadu pro národní... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-20T19:45+0200

2021-10-20T19:45+0200

2021-10-20T19:45+0200

svět

čína

tchaj-wan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1e/12448405_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8816c3a49960d1d167cfafd56cab6612.jpg

„Pravděpodobnost vypuknutí nepřátelských akcí mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem během nadcházejícího roku je velmi malá,“ uvádí tchajwanská tisková agentura Central News Agency slova Chen Ming-tonga.Toto prohlášení zaznělo na zasedání parlamentního obranného výboru.Tchajwanský ministr obrany Qiu Guozheng již dříve uvedl, že pevninská Čína bude mít do roku 2025 všechny možnosti k totální invazi na Tchaj-wan, a také poukázal na to, že současná situace v tchajwanské úžině je nejvypjatější za posledních 40 let. Jeho prohlášení zaznělo poté, co Čínská lidová osvobozenecká armáda (PLA) vyslala v prvním říjnovém týdnu ke břehům Tchaj-wanu téměř 150 vojenských letadel.Jak předtím prohlásil Ma Xiaoguang, oficiální zástupce Kanceláře Státní rady Čínské lidové republiky pro Tchaj-wan, cvičení poblíž Tchaj-wanu jsou zaměřena na zajištění suverenity státu a proti separatistickým aktivitám a vnějším zásahům.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 poté, co se kuomintangské síly v čele s Čankajškem přesunuly na Tchaj-wan po své porážce v občanské válce s Komunistickou stranou Číny. Obchodní a neformální kontakty mezi ostrovem a pevninskou Čínou se obnovily na konci 80. let minulého století. Od počátku 90. let se strany začaly kontaktovat prostřednictvím nevládních organizací - Pekingské asociace pro rozvoj vztahů přes Tchajwanskou úžinu a tchajpejského Fondu výměny přes průliv.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210824/tak-ukrajinec-tchajwanec-nebo-livanec-na--sitich-reaguji-na-selfie-vystrcila-se-zelenskym-15600672.html

Simo Häyhä Taiwan má velkou podporu USA a pozápadnělých států tamního regionu jako Japonsko, Jižní Korea, Singapur atd 0

1

čína

tchaj-wan

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, tchaj-wan