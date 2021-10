https://cz.sputniknews.com/20211020/treti-stupen-poplachu-v-prazske-spalovne-hori-16234915.html

Třetí stupeň poplachu: V pražské spalovně hoří

Třetí stupeň poplachu: V pražské spalovně hoří

Pražští hasiči informovali o tom, že několik jednotek zasahuje v Malešické spalovně u požáru jedné z budov. Z místa požáru stoupá hustý černý kouř. Předpokládá... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-20T16:16+0200

2021-10-20T16:16+0200

2021-10-20T16:31+0200

česko

požár

hasiči

„Hoří jedna z budov spalovny, snažíme se dostat k ohnisku požáru,“ uvedli hasiči na Twitteru. „Vedeme útok do vnitřku budovy i po žebříku, budova rozdělena na několik úseků,“ sdělili.Hasiči dodali, že požár se nešíří na další budovy. „Pokud lidé ucítí zápach z požáru, doporučujeme nevětrat. Naši chemici měří koncentraci v ovzduší,“ podotkli.„Velké množství jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů vyjelo ke Spalovně Malešice k hlášenému kouři, který je vidět z mnoha částí Prahy. Došlo zde k požáru technologií v budově o rozměru 30x40 metrů,” informoval mluvčí hasičů Martin Kavka.Podle slov mluvčího Pražských služeb Radima Many k incidentu došlo zřejmě při dokončovacích pracích v rámci rekonstrukce jedné z linek.„Pravděpodobně přeskočila jiskra při sváření do pogumované nádoby a začalo hořet. Nemám informace o tom, že by byl někdo zraněný. Doporučujeme občanům v okolí, aby nevětrali,“ uvedl pro portál Novinky Mana.Výše škod zatím není známa.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

požár, hasiči