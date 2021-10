https://cz.sputniknews.com/20211020/usa-aktivne-modernizuji-takticke-jaderne-zbrane-a-zakladny-pro-jejich-skladovani-v-evrope-16231489.html

USA aktivně modernizují taktické jaderné zbraně a základny pro jejich skladování v Evropě

USA aktivně modernizují taktické jaderné zbraně a základny pro jejich skladování v Evropě

Američtí vojáci zahájili aktivní práci na modernizaci taktických jaderných zbraní a základen pro jejich skladování v evropských zemích, prohlásil ve středu...

„Spojené státy americké za plné podpory svých spojenců v NATO zaktivizovaly práci na modernizaci taktické jaderné munice a míst jejího skladování v Evropě,“ řekl Šojgu na společném kolegiu Ministerstev obrany Ruska a Běloruska.Podle jeho slov „vyvolává zvláštní znepokojení zapojení pilotů nejaderných členských států aliance do nacvičování použití taktických jaderných zbraní“.Počet letů výzvědného a taktického letectva vojensko-leteckých sil NATO u ruských hranic se zvýšil ve srovnání s minulým rokem o téměř jednu třetinu.„O 30 % se zvýšil počet letů výzvědného a taktického letectva vojensko-leteckých sil NATO v oblastech pohraničních s Ruskou federací,“ řekl Šojgu na společném kolegiu vojenských rezortů Ruska a Běloruska.Podle jeho slov „se zachovává vysoká intenzita operativní a bojové přípravy pod záštitou NATO“.„Ročně se pořádá u západní hranice Svazového státu přes 30 cvičení, jejichž scénář se zakládá na ozbrojené konfrontaci s Ruskem. Stále častěji se do nich zapojují země, které nepatří do aliance – Gruzie, Ukrajina, Švédsko a Finsko. Pro uspořádání manévrů se začalo aktivněji využívat území baltských zemí, Polska a vod Baltského moře,“ podotkl ministr obrany RF.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

