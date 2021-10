https://cz.sputniknews.com/20211020/v-syrskem-damasku-pri-teroristickem-utoku-zemrelo-14-vojaku-16227753.html

V syrském Damašku při teroristickém útoku zemřelo 14 vojáků

V centru Damašku teroristé odpálili dvě výbušniny, při výbuších byl zasažen autobus syrských vojáků. Sputniku zdroj v bezpečnostní službě sdělil, že zemřelo 14... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že autobus patřil syrské armádě.Zdroj v bezpečnostní službě Sputniku sdělil, že podle předběžných informací zemřelo 14 vojáků.Hlavní problém SýrieSyrský prezident Bašár Asad v polovině září přijel do Moskvy na neohlášenou návštěvu a jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.Během setkání Putin řekl, že ohniska odporu teroristů v Sýrii zůstávají, ale upozornil na skutečnost, že 90 % území státu je pod kontrolou syrské vlády.„Podle mého názoru je hlavní problém v tom, že zahraniční ozbrojené síly jsou bez rozhodnutí OSN a bez vašeho povolení přítomny v jednotlivých oblastech země, což je zjevně v rozporu s mezinárodním právem,“ řekl Putin.Dodal, že to brání konsolidaci země a jejímu oživení rychlejším tempem.Asad na to poznamenal, že politické procesy jsou v Sýrii již tři roky zastaveny.Poznamenal, že řada států uvalila na Sýrii sankce, „které lze klasifikovat a hodnotit jako protilidské, protistátní a protiprávní“. Přitom podle jeho slov vedení země v současné situaci navazuje politický dialog a probíhají další procesy.Prezidentské volby v SýriiV květnu se v Sýrii konaly prezidentské volby, ve kterých Asad získal více než 95 % hlasů. Hlasovalo pro něj 13,5 milionu lidí. Soupeři úřadujícího prezidenta byli kandidát z Demokratické fronty opozice Mahmoud Marai a bývalý poslanec Socialistické strany Abdullah Sallum Abdullah. První získal 3,3 % hlasů, druhý 1,5 %.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

