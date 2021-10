https://cz.sputniknews.com/20211020/vojtech-zprisnuje-do-skol-se-vrati-rousky-pro-starsi-deti-a-jedna-se-o-omezeni-pece-v-nemocnicich-16231376.html

Vojtěch zpřísňuje: Do škol se vrátí roušky pro starší děti a jedná se o omezení péče v nemocnicích

Vojtěch zpřísňuje: Do škol se vrátí roušky pro starší děti a jedná se o omezení péče v nemocnicích

Vzhledem k tomu, že se v Česku opět rozbíhá koronavirová pandemie, přistupuje ministerstvo zdravotnictví k jistým opatřením. Nyní například hodlá navrhnout... 20.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle Vojtěcha by se dané nařízení mělo týkat asi pěti krajů, ale zatím neupřesnil, o které konkrétně by se mělo jednat. Nošení roušek ve výuce by se mělo týkat dětí nad 12 let, a to včetně očkovaných. Proti tomuto kroku se ale jasně vymezil ministr školství Robert Plaga (za ANO), který je spíše pro testování.To ale není z možných opatření vše, jelikož dle ministra zdravotnictví v některých krajích hrozí také opětovné omezování odložitelné nemocniční péče. Skokový nárůst nemocných totiž začíná nemocnice zatěžovat. Vojtěch ale opět neuvedl, o které kraje jde. Mimo jiné řeč přišla na očkování.Zmiňme, že některá opatření proti covidu-19 by dnes mělaprojednatvláda. Už teď je ale známo, že plošné testování ve školách odborníci nedoporučují. Nic ale nevylučuje to, že by ho mohly alespoň lokálně nařídit krajské hygienické stanice.Aktuální koronavirová situace v ČRDnes jsme informovali o tom, že nejnovější údaje zveřejněné Ministerstvem zdravotnictví ČR uvádí, že za pondělní den přibylo 3246 nově nakažených, což je více než dvojnásobek oproti minulému týdnu (1507 případů). Celkem bylo včera provedeno 32 040 PCR testů a 34 339 antigenních testů.Pokud jde o počet hospitalizovaných, ten se skokově zvyšuje. V nemocnicích s covidem-19 aktuálně leží 620 lidí. Aktuálně je 102 lidí ve vážném stavu. Resort zdravotnictví včera uvedl, že v českých nemocnicích je nyní volných 25 % standardních lůžek s kyslíkem a 29 % lůžek s umělou plicní ventilací.Bohužel, s počtem nakažených prudce roste i množství úmrtí. Za posledních sedm dní zemřelo 51 lidí s covidem-19. Pro srovnání –za celé září bylo úmrtí 44. Celkem tak ČR hlásí 30 574 mrtvých s covidem.Nově průměrná týdenní incidence na 100 000 osob vzrostla ze 101 na 117 potvrzených případů. Zvýšilo se také reprodukční číslo. Toto číslo udává výpočet, kolik dalších lidí v průměru nakazí každý pozitivní případ. Pokud je větší než jedna, pak epidemie zrychluje a šíří se. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se koronavirová epidemie dle úterního vyjádření Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) začala vyvíjet podle rizikového scénáře.V současné chvíli je situace nejhorší v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji, kde se koronavirus šíří nejrychleji.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

