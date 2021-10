https://cz.sputniknews.com/20211020/vyhodit-do-povetri-metro-a-kreml-co-moskvu-zachranilo-pred-uplnou-zkazou-16234143.html

„Vyhodit do povětří metro a Kreml.“ Co Moskvu zachránilo před úplnou zkázou

Panika a marodéřiHlavní město nebylo jen politickým centrem, ale i velkým dopravním uzlem. Kromě toho tam bylo mnoho vojenských závodů. Hitler byl posedlý myšlenkou dobýt Moskvu a zničit ji od základů. Zpočátku spoléhali Němci na Luftwaffe, prorazit protivzdušnou obranu a způsobit městu vážnější škody se jim ale nepodařilo. Bylo jasné, že dobýt město bez těžkých bojů se nepodaří. Koncem září velitel skupiny armád Střed polní maršál Fedor von Bock dal rozkaz k ofenzivě.Do poloviny října se změnilo postavení Rudé armády z těžkého na kritické. Němci obklíčili sovětská vojska u Vjazmy a vklínili se hluboko do Možajské obranné linie, která kryla Moskvu od západu. Jen díky zuřivému odporu rudoarmějců se podařilo postup wehrmachtu zpomalit. Nicméně hitlerovci měli početní převahu a postupovali vpřed, i když ne takovým tempem, jak původně doufali.Zprávy Sovinformbyra byly den ode dne znepokojivější. Lidé v Moskvě chápali, že nepřítel je velmi blízko – útok na město může začít každou chvíli. Ve městě začala panika. Byla vyprovokována zčásti tím, že 16. října bylo zavřeno metro – byl to jediný den v dějinách, kdy moskevské metro nefungovalo. Desetitisíce lidí opustily své domy, podniky a obchody se zavíraly, marodéři drancovali prodejny a opuštěné byty. Situaci vyostřily také německé diverzní skupiny, které pronikly do města.„Kdyby Němci věděli, co se v Moskvě děje, dobyli by město už 16. října výsadkem pěti set lidí,“ vzpomínal po válce spisovatel Arkadij Pervencev. „Statisíce propuštěných dělníků, z nichž mnohé nechali zběhlí ředitelé jejich závodů bez haléře, statisíce manželek dělníků a jejich dětí, otrhaných a hladových, byly tou výbušnou látkou, která by mohla zničit Moskvu dříve, než by tam stačil dorazit první nepřátelský tank. Ano, Moskva byla na pokraji povstání! A 16. října ani jeden hlas nevyzval lidi k pořádku.“Dvě hraniceÚřady začaly ale brzy situaci napravovat. Dvacátého října zavedl Státní výbor obrany v Moskvě a přilehlých okresech stav obležení. Byl zakázán jakýkoli pohyb ulicemi města od půlnoci až do pěti ráno. Pořádek udržovaly zesílené hlídky milice a NKVD. Narušitele pořádku soudil vojenský tribunál a panikáři a provokatéři byli na místě zastřelováni.Obranou Moskvy ve vzdálenosti 100 až 120 kilometrů západně od hlavního města byla pověřena Západní fronta pod velením armádního generála Georgije Žukova. Moskevské posádce velel generálporučík Pavel Artěmjev.Kolem hlavního města byly zřízeny dvě obranné linie. Během čtrnácti dnů bylo vykopáno celkem 361 kilometrů příkopů, 336 kilometrů protitankových eskarp, bylo zařízeno 571 dělových trvalých palebných ohnisek, téměř čtyři tisíce kulometných trvalých a dřevozemních palebných ohnisek. 611 kilometrů drátěných zátarasů. Ve městě bylo zaminováno všechno, o co by mohli mít dobyvatelé zájem – metro, vojenské podniky a administrativní budovy, včetně Kremlu.Vojska NKVD byla posílena 2. motostřeleckou divizí zvláštního určení. V případě vpádu nepřítele s ním musela bojovat ve městě. Vnitřní obranná linie byla rozdělena na tři pásy ohraničené okružní železnicí, ulicemi Sadovoje kolco a Bulvarnoje kolco. Na každém z nich byly zřízeny plnoprofilové zákopy, úkryty pro techniku a palebná ohniska.Kromě toho byly zformovány zvláštní militarizované oddíly na hašení požárů způsobených zápalnými pumami a granáty. V závodech a továrnách se zapsalo 200 tisíc dobrovolníků do požárních družstev. Do obrany byli zapojeni všichni. Ženy a děti ryly zákopy a stavěly barikády, muži šli do domobrany. Moskvu nikdo nechtěl odevzdat.Dočkat se pomociNa začátku listopadu kdysi kvetoucí Moskva už jen málo připomínala moderní velkoměsto: pavučina zákopů a spojovacích zákopů, barikády a protitankové ježky. V ulicích kromě obyvatel města, kteří staví opevnění, jsou jenom vojáci a milicionáři. Na střechách hlídkují ve dne v noci chlapci a děvčata, kteří varují před leteckými útoky.V těch nejpevnějších budovách byly zařízeny opěrné uzly odporu. Ochránci města zaujali postavení podél průchodních ulic, přístupy z křídel byly zavřeny barikádami. Němci by museli útočit čelně s velkými ztrátami. Bylo povoleno rozmísťovat palebná ohniska v bytech, sklepech a na půdách, a dočasně vystěhovávat z těchto domů jejich obyvatele.Zpustlé pozemky a náměstí byly přizpůsobeny pro dělostřelecké pozice. Třeba na stadiónu Dynamo byla rozvinuta baterie těžkých 203milimetrových houfnic B-4 – ty ostřelovaly nepřítele v průběhu celé bitvy o Moskvu. Ze vzduchu město chránily 6. stíhací letecký sbor protivzdušné obrany, protiletadlová děla a aerostaty.Z východních regionů se spěšně přisunovaly posily a rezervy. Ty v konečném důsledku sehrály rozhodující roli, odehnaly Němce od hlavního města a způsobily jim první velkou porážku. Ztráty wehrmachtu přesáhly půl milionu lidí. Vítězství u Moskvy ale vyšlo Rudou armádu velmi draze, zahynulo téměř 940 tisíc vojáků a důstojníků. Stav obležení byl ve městě zrušen 7. ledna roku 1942.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Monika Pokorná O čem se vůbec nemluví, že Stalin nevěřil jeho nejlepšímu špiónovi Richard Sorge, který Stalina včas informoval kdy Hitler napadne SSSR. Což mělo za následek, že Rusko nebylo na vpád Hitlera nijak připravené. Existuje o tom zajímavá filmová dokumentace pod štítkem: "Stalins James Bond : Richard Sorge" (2017). Doufejme že se Rusové historicky poučili a nebudout tentokrát tak dlouho čekat, až je USraelský západ zase napadne, což už prakticky v přípravách běží, podobně jako za Hitlera... 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 10

Simo Häyhä Německá armáda byla oslabována neustálými Hitlerovo zásahy a SSSR měl velkou podporu spojenců. Přesto museli sověti na porážení němců být v obrovské přesile a mít velké ztráty. 1

