ANO a SPD zuří kvůli plánu pětikoalice: Chová se nedemokraticky a nectí poměrné zastoupení

Už je to sice nějaký ten týden, co se v Česku konaly parlamentní volby, ale na politické scéně to stále vře. Koalice Spolu a PirSTAN totiž mají neshody s ANO a... 21.10.2021, Sputnik Česká republika

O tom, jak bude vypadat nová vláda, se už několik dnů hodně diskutuje. Budoucí opozice k tomuto tématu uvedla, že zmiňovaná pětikoalice jedná v této věci nedemokraticky, jelikož chce rozdělit funkce ve vedení Sněmovny silou, nikoli dle poměrného zastoupení.Mezi koalicemi, které mají většinu 108 poslanců, totiž v úterý vznikla dohoda, že se šéfkou Sněmovny stanepředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a další čtyři koaliční strany získají každá místopředsedu. Na ANO pak zbyla jen dvě křesla (72 mandátů), zatímco naSPD s 20 poslanci nezbylo dle jejich dělení již nic. Za zmínku stojí, že TOP 09 má přitom ve Sněmovně 14 poslanců a Piráti pouze čtyři poslance.K věci se nyní vyslovila šéfka klubu ANO a ministryně financí ČR Alena Schillerová, která poznamenala, že je nepříjemně překvapena tím, že by se mělo vedení Sněmovny rozšířit o jednoho místopředsedu na šest. Dodejme, že Sněmovna, jejíž mandát skončil včera, měla jen pět místopředsedů.Rovněž se domnívá, že se daná pětikoalice chová nedemokraticky, jelikož nectí poměrné zastoupení.Ministryně financí ale neprozradila, kdo by měl být za ANO místopředsedou. Jen podotkla, že by se o této záležitosti mělo rozhodnout až na začátku listopadu. Poslední informace ale uvádí, že se o post zajímala například Jaroslava Pokorná Jermanová (dříve místopředsedkyně Sněmovny). Z tohoto zájmu ale klub ANO příliš nadšený nebyl.Okamura: „Nenecháme se jen tak odšoupnout.“Kromě ANO se k situaci vyslovilo také hnutí SPD, kterého se věc týká. Šéf klubu SPD Radim Fiala se nechal slyšet, že se jeho hnutí se cítí zkráceno na svých právech, protože bez místopředsedy nebude mít informace o dění.A podobně věc vnímá také šéf SPD Tomio Okamura. Ten se dokonce rozhodl, že se pokusí rozhodnutí pětikoalice zvrátit.Dodal, že považuje za diskriminaci, kdyby TOP 09 se 14 poslanci dosáhla na post šéfky Sněmovny a Piráti se čtyřmi mandáty by získali místo předsednické křeslo.Pokud jde ale orozdělení výborů, tampanuje shoda. Koalici Spolu (71 poslanců) by stejně jako ANO mělo připadnout vedení šesti výborů. PirStan tři a SPD dva. Opozici nabídne koalice vedení mandátového a imunitního výboru. Schillerová uvedla, že ANO si řeklo o hospodářský, rozpočtový, sociální, školský, ústavně-právní, zdravotní a zemědělský výbor.Připomeňme, že letošní volby se konaly ve dnech 8. a 9. října a zvítězila v nich koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Druhé skončilo ANO, třetí koalice Pirátů a STAN. Do dolní komory se dostala ještě SPD.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

