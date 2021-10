https://cz.sputniknews.com/20211021/cina-v-lete-2021-dvakrat-vyzkousela-hypersonicke-zbrane-16241558.html

Čína v létě 2021 dvakrát vyzkoušela hypersonické zbraně

Čína v létě 2021 dvakrát vyzkoušela hypersonické zbraně

Čínští vojáci za léto 2021 vykonali dvě zkoušky hypersonické zbraně, píše list The Financial Times s odkazem na informované zdroje.

V říjnu list zveřejnil zprávu s odkazem na vlastní zdroje, že Čína vykonala zkoušky hypersonické rakety schopné nést jadernou zbraň a že americká rozvědka na to nebyla připravena. Podle zdrojů novin nedosáhla raketa stanovený cíl, zkouška však ukázala, že Čína dosáhla „překvapivého pokroku ve vývoji hypersonických zbraní“ a pokročila v tom mnohem dál, než se domnívali Američané. V Pentagonu vyslovili znepokojení ohledně čínských aktivit, zprávu o zkoušce hypersonické rakety však nekomentovali. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Jian prohlásil, že Čína vykonala letos v srpnu zkoušky kosmického stroje, a nikoli hypersonické rakety.Nyní se noviny dozvěděly, že Čína vykonala tyto zkoušky dvakrát. První se podle zdrojů nekonala v srpnu, ale 27. července. Podle slov čtyř lidí informovaných o odhadech americké rozvědky čínští vojáci tenkrát uskutečnili vypuštění rakety se systémem „částečného orbitálního bombardování“, aby na oběžnou dráhu kolem Země vypustili „hypersonický klouzající letecký stroj“ schopný nést jaderné zbraně.13. srpna podnikla Čína druhou zkoušku hypersonické zbraně, sdělili novinám informované zdroje. Jaká konkrétně to byla zbraň, není ve zprávě uvedeno.Nicméně prohlásili tři lidé, jež věděli o červencové zkoušce, že to bylo nepříjemné překvapení pro americké ministerstvo obrany a americkou rozvědku, poněvadž Čína předvedla nový zbrojní potenciál.Vědci pracující pro americkou vládu se dnes snaží zjistit, jaký vojenský potenciál má Čína a co nemají USA, sdělil novinám zdroj. Čínské úspěchy jsou podle jeho výrazu „výzvou fyzikálním zákonům“.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

Karel Adam Důležité pro Čínu je, že to americký partner zjistil až v říjnu, při vojenském konfliktu by to mělo strategický význam. 😊😊 1

Vladimír Štumpa Čínský prezident Si je z globálního hlediska, v nadnárodním řízení, na stejné straně jako Trump... Velmoci si ostrou válkou neuškodí, protože by to pro obě strany bylo fatální. Nic na tom nemění fakt, že Čína nemá vůbec žádné bojové zkušenosti (naposled něco malého v druhé válce) a aby se nezesměšnila, i proto se drží v mezinárodních konfliktech zpět. A dokáže si koupit co chce. 1

čína

