Covid v ČR je na vzestupu. Nakažených je nejvíc od 20. dubna. Vláda reaguje sadou nových restrikcí

Údaje Ministerstva zdravotnictví ČR uvádí, že za středu přibylo 3 276 nově nakažených, což je více než dvojnásobek oproti minulému týdnu (1 739 případů), а... 21.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-21T10:19+0200

Uvádíme celý přehled nových vládních opatření:Zhoršení covidové situace v ČeskuKoronavirová epidemie se dle vyjádření Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) začala vyvíjet podle rizikového scénáře. V České republice tak přibylo za středu 3 276 nově nakažených. Za jediný týden se šíření infekce zrychlilo na dvojnásobek. Skokově se zvyšuje i počet hospitalizovaných, který je aktuálně nejvyšší od 26. května. V nemocnicích s covidem-19 totiž leží 726 lidí. Nárůst hospitalizací je také patrný ze srovnání s minulým týdnem, kdy bylo v nemocnicích s covidem 487 osob. Čísla tak zřejmě ještě výrazně porostou, protože lidé se do nemocnice dostávají s odstupem několika dní či týdnů po nákaze. Je třeba poznamenat, že přes poměrně razantní nárůst hospitalizací podobně strmě neroste počet těžkých průběhů. Ve vážném stavu se aktuálně nachází 114 pacientů, minulý týden ve čtvrtek jich bylo 95.S počtem nakažených prudce roste i množství úmrtí. Za posledních sedm dní zemřelo 58 lidí s covidem-19. Za celé září bylo 44 úmrtí. Celkem tak ČR hlásí 30 587 mrtvých s covidem.V současné chvíli je situace nejhorší v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji, kde se koronavirus šíří nejrychleji.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Kraken007

Ty derave statistiky. Kolik lidi umrelo na kovid, kolik z nich bylo plne ockovanych, kdy ockovani byli naockovani, od koho se nakazili, proc si nemyli ruce a nenosili respiratory a chovali se nezodpovedne ( to spise na doplneni obrazu). Tedy. Ten, co se chova odpovedne, sleduje svuj zdravotni stav testy ( je negativni, tudíž zdravý a odpovědný) tak mu to dame za prachy, at nam ty nakoupene “vakciny” zase nepropadnou. Musi se rva zhodnotit. To uz je vedlejsi, jestli za pul roku skonci i s vakcinou na jipce… NEJAKA ZVLASTNI LOGIKA.

