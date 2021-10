https://cz.sputniknews.com/20211021/erdogan-pohrozil-syrske-armade-tezkymi-zbranemi-16248897.html

Erdogan pohrozil syrské armádě těžkými zbraněmi

Erdogan pohrozil syrské armádě těžkými zbraněmi

Turecký prezident Tayyip Erdogan prohlásil, že ozbrojené síly jeho země v případě potřeby použijí proti syrské armádě v Idlibu těžké zbraně. 21.10.2021, Sputnik Česká republika

„V našem regionu pokračují operace na velmi citlivých místech. V žádném případě neustoupíme. Pokračujeme v procesu v Sýrii. Nevím, jaká opatření podnikne syrský režim, ale v Idlibu uděláme vše, co je nutné, odpovíme všemi našimi těžkými zbraněmi. Nenecháme situaci tak, jak probíhá,“ řekl Erdogan tureckým novinářům v letadle během návratu z cesty do afrických zemí. Cituje ho televizní kanál Haberturk.„Kdo vlastně jste?" Erdogan pohrozil vyhoštěním velvyslancům deseti zemíTurecký prezident Recep Erdogan upozornil, že by mohl ze země vykázat velvyslance deseti zemí, včetně USA, za výzvy k propuštění na svobodu Osmana Kavaly.Předtím zástupci Kanady, Francie, Finska, Dánska, Německa, Nizozemska, Nového Zélandu, Norska, Švédska a USA vyzvali k propuštění na svobodu obránce lidských práv a politického vězně Kavaly. V reakci na to turecké ministerstvo zahraničí velvyslancům připomnělo nutnost dodržovat Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích.„Proč dělá těchto 10 velvyslanců taková prohlášení? Řekl jsem našemu ministerstvu zahraničních věcí, že pro nás není potěšení je přijímat v naší zemi. Cožpak je vaší věcí dávat Turecku lekci? Kdo vlastně jste? Nechte na pokoji Kavalu. Cožpak vy necháváte ve svých zemích na pokoji vrahy, teroristy a bandity? Oni vždy odpovídají: ‚Soud je nezávislý‘. To znamená, že váš soud je nezávislý a náš je závislý? Náš soud je nejlepším příkladem nezávislosti,“ prohlásil Erdogan, kterého citoval televizní kanál Haberturk.Turecký prezident také nazval aktivistu „synem Sorose“ a poznamenal, že „je třeba ho pečlivě sledovat“.Osman Kavala je turecký aktivista za lidská práva, zakladatel kulturní nadace Anadolu Kültür AŞ, která podporuje etnické projekty a náboženské menšiny. Organizace vystupuje za usmíření mezi tureckým a arménským národem a za mírové řešení kurdské otázky.Trestní stíhání Kavaly začalo v roce 2017. V únoru 2020 ho soud zprostil viny ve věci protestů v istanbulském parku Gezi v roce 2013. Tentýž den vydala istanbulská prokuratura nový zatykač na tohoto obránce lidských práv. Kavala byl obviněn z účasti na pokusu o převrat v červenci 2016.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

Jaroslav Machek Nějak dedkovi narostl hřebíček.😂Potřeboval by asi kádrový pohovor s Voloďou, ať si moooc nevyskakují.Syrie je pod ochranou RF !!🇹🇷🖕🇸🇾🇷🇺👍

Ioannes DU Ja dufam,ze ked bude Idlib bombardovat Rusko tak tento saso zalezie. Je to len velka huba,po ktorej by mu mal niekto tresknut.

11

