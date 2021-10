https://cz.sputniknews.com/20211021/evropu-suzuje-vichr-zasahl-nemecko-ifrancii-a-dorazil-take-do-ceska-16243546.html

Evropu sužuje vichr. Zasáhl Německo i Francii a dorazil také do Česka

Počasí si opět dělá, co chce. Již dříve meteorologové varovali před silným větrem a jejich obavy se vyplnily. V Evropě totiž začala řádit bouře Ignatz, která...

2021-10-21T13:40+0200

Pokud jde o vítr, spolková země Hesensko informuje o orkánu, kdy nárazy větru dosahují rychlosti 117 km/h. Tato část ale není jedinou částí Německa, kde lze takové počasí očekávat. Podle Německé meteorologické služby (DWD) by měl vichr zasáhnout téměř celou zemi a existuje i riziko vzniku tornád.Situace v Německu je následující – Feldberg, nejvyšší vrchol v Bádensku-Württemberskuve, hlásí vítr o rychlosti až 166 kilometrů za hodinu, a Trevír sužuje vichřice, kdy vítr dosahuje rychlosti až 110 kilometrů za hodinu. Nejvíce hlášení kvůli větru ale bylo evidováno v Hesensku, kde živel bral lidem slunečníky, zahradní nábytek, lámal stromy a větve. Naštěstí se to ale dosud obešlo bez zranění.Nedotčené ale nezůstalo ani hlavní město, jelikož bouřky řádí i v Berlíně. Sice v menší míře, jelikož vítr je tam o něco slabší a v nárazech dosahuje rychlosti do 80 km/h. Podle meteorologů se to má ale odpoledne zhoršit, protože v té době bude zemí procházet bouře Ignatz. Výstraha před větrem pak platí hlavně na horách, kdy poryvy větru mohou dosáhnout rychlosti až 120 km/h.Se silným větrem jsou navíc spojeny i další komplikace. Například v Bad Godesbergu došlo kvůli spadlé větvi na trať k vykolejení nákladního vlaku, naštěstí se ale incident obešel bez zranění. I tak je ale kvůli tomu spojení mezi Kolínem nad Rýnem a městem Koblenz přerušeno.Kromě Berlína má obavy také Hamburk, který očekává první podzimní bouři. Ta by kromě silného větru mohla způsobit i první záplavy v hamburské přístavní čtvrti St.-Pauli.Česko hlásí potížeNicméně, vítr se nevyhnul ani Česku. Meteorologové uvedli, že vichřice zemi zasáhne dnes, tedy ve čtvrtek 21. října.A tak se i stalo. Hasiči už během dopoledne evidovali několik výjezdů. Zatím je nejhorší situace v Ústeckém kraji, kde kvůli větru padají stromy i střechy. Tíživá situace pokračuje i v ostatních krajích, především v Čechách.Silný vítr na mnoha místech způsobil výpadky dodávek energií. ČEZ tak již eviduje160 000 odběrných míst bez elektřiny, přitom ve středních Čechách nemá proud hned60 000 domácností.Hasiči v Ústeckém kraji zase mají co do činění s odstraňováním spadlých stromů. Do dnešního poledne mají na kontě již odstranění149 stromů.Kromě spadlých stromů a větví ale vítr bral také plechy na střechách a jsou hlášeny i stržené sloupy elektrického vedení. V Žatci vítr utrhl střechu rodinného domu, stejně jako Račeticích.Děčínsko pak zažívá komplikace také na železnici a vlaky nabírají zpoždění. Kvůli silnému větru navíc zavřely všechny tři zoologické zahrady v regionu (zoo Chomutov, zoo v Děčíně i zoo v Ústí nad Labem).Případy se objevují ale také v Karlovarském kraji. Třeba v Sokolově vítr uvolnil část oplechování střechy na mateřské škole v ulici Kosmonautů. Na místě zasahovali hasiči, kteří střechu zatím zatíží pískem. Uvedla to starostka Renata Oulehlová.Ve Středočeském kraji už bylo nahlášeno 227 událostí, jak uvádí hasiči. Komplikace jsou i v Praze, a to zejména kvůli spadlým stromům a větvím.Obdobné problémy řeší také Liberecký a Plzeňský kraj. Zejména v tom druhém kraji mají plné ruce práce nejen hasiči, ale také energetici. Ti řeší závady na elektrickém vedení, přičemž bez proudu je aktuálně v kraji 20 000 domácností.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

