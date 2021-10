https://cz.sputniknews.com/20211021/jak-se-zmeni-vztahy-srn-a-cr-s-novym-kanclerem-dle-historika-kovare-bude-mit-nemecko-k-cesku-dal-16248029.html

Jak se změní vztahy SRN a ČR s novým kancléřem? Dle historika Kováře bude mít Německo k Česku dál

Jak se změní vztahy SRN a ČR s novým kancléřem? Dle historika Kováře bude mít Německo k Česku dál

Na konferenci s názvem Příštích 10 let - Vize Česka, která se konala v Táboře, dnes historik Martin Kovář naťukl téma německé politiky. Konkrétně se zaměřil na... 21.10.2021, Sputnik Česká republika

Kovář svůj pohled na věc vysvětluje tím, že bez ohledu na to, kdo se premiérem stane, nebude tolik chápat problematiku postkomunistických zemí, kam se řadí i Česko. Dle odborníka se tak žádný z politiků ve vztahu k ČR neblíží k Merkelové.Dotyčný také podotkl, že dosluhující kancléřku SRN považuje za razantní a tvrdou političku, s níž ale v řadě věcí nesouhlasil. To ale dle něj nic nemění na tom, že Merkelová v sobě vždy měla značnou míru empatie a navíc vazbu na Česko, jelikož mimo jiné studovala v Praze.Zmiňme, že pokud jde o kandidáta na post německého kancléře, je jím Olaf Scholz. Ten vedl sociální demokraty do zářijových parlamentních voleb, ve kterých i zvítězili. Dalším kancléřským kandidátem je člen konzervativní unie CDU/CSU, která se umístila na druhé příčce. A není jím nikdo jiný než Armin Laschet. V současné chvíli o vládní koalici vyjednávají se sociálními demokraty i liberálové a Zelení.Pokud jde o vztahy mezi ČR a SRN, není žádné tajemství, že Česko je na své sousedy silně navázáno hned v několika sférách. Uveďme například automobilový průmysl nebo export. Jedná se však o jednostrannou provázanost, což mnozí odborníci vnímají jako něco nezdravého. Kovář ale uvádí, žena Německo nemůže být vazba jiná.V neposlední řadě se zaměřme na konferenci, o níž padla zmínka na začátku. Jedná se o dvoudenní akcis názvem Příštích 10 let - Vize Česka, která ve svém programu nabízí dvě desítky přednášek. Začala ve čtvrtek 21. října, kdy na ní kromě Kováře vystoupili například egyptolog Miroslav Bárta, geolog Václav Cílek nebo psychiatr a neurovědec Jiří Horáček. Konference veřejnosti předkládá pohled odborníků z daných oblastí na nejbližší budoucnost.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

