Média informovala o úniku tajných informací z okolí prezidenta. Hrad to odmítl. Případ vyšetřuje BIS

2021-10-21T15:34+0200

2021-10-21T15:34+0200

2021-10-21T15:34+0200

Ředitel administrativní sekce prezidentské kanceláře Jan Novák v prohlášení uvedl, že zveřejnění informací o vyšetřování Hradu není v době hospitalizace Zemana náhodné.Za ochranu utajovaných informací podle něj odpovídá bezpečnostní ředitelka KPR, která může přistupovat k přísně tajným informacím, prověření jsou i pracovníci tajné spisovny.„Utajované spisy jsou distribuovány pouze oprávněným osobám s náležitou prověrkou,“ napsal Novák. Dodal, že podmínky splňují i všichni pracovníci, kteří se s utajovanými informacemi mají seznamovat.Za KPR také odmítl, že by Zemanovi nebyl předán „konkrétní utajovaný dokument BIS“.Deník N: BIS chce vyslechnout kancléře MynářeS informací, že NCOZ se zabývá podezřením, že z okolí prezidenta Miloše Zemana unikají utajované informace, které mají pocházet hlavně z BIS, přišel jako první Deník N. Odvolal se přitom na čtyři dobře informované zdroje.Policie podle listu případ řeší už několik týdnů. Kontrarozvědka už navíc kolegům z policie předala informace k tomuto případu.Zdroje Deníku N potvrdily, že samotná BIS se chystá zvát na vlastní výslechy pracovníky prezidentské kanceláře, a to včetně vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře a šéfa bezpečnostního odboru Jana Nováka. Oba zmínění nemají prověrku od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), která by je k nakládání s utajovanými informacemi opravňovala.Na policii a do kontrarozvědky pak má být pozván i Novákův zástupce Jiří Rom, který na Hrad přestoupil loni v létě právě z BIS. V případě, že by policie někoho obvinila a kauza se dostala až k soudu, za ohrožení utajované informace podle zákona hrozí i několikaleté tresty.Zemanovým okolím už se zabývá také Vojenské zpravodajství (VZ), a to především kvůli prezidentově hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Vyšetřuje například listinu, kterou svolal zasedání nové Poslanecké sněmovny. Tajné služby se zajímají i o dění na Zemanově pokoji, do kterého měl Vratislav Mynář vodit návštěvy bez vědomí ošetřujícího lékaře a ředitele nemocnice Miroslava Zavorala, a údajně také o prezidentovu fyzickou i mentální vůli.Prezidentův podpis na dokumentu svolávajícím Sněmovnu zkoumají i policisté. Na Vrchní státní zastupitelství v Praze totiž přišlo trestní oznámení.

bancafe Media ví, že unikají tajné informace z Hradu, tak ať zveřejní kdy, kde jaké a kým? Jak to, že to neví BIS, když ví vše a má své lidi na Hradě? 1

bancafe Zveřejněním tak závažné zprávy o uniku tajných informací by se opravdu měly zabývat orgány v trestním řízení a postihnout ty kdo je šíří, nebo ty kteří vytvořili poplašnou zprávu a šíří ji, Odsoudit , zavřít, novináře, Nemůže se nějaký Kundra, Kroupa atd, ohánět, ochranou svých zdrojů. Protože i jejich zrdoje pokud věci co se děje jsou trestní. 1

