Na Iwo Jimě se vynořily „lodě duchů“

V důsledku seismické aktivity se v oblasti ostrova Iwo Jima vynořily z mořského dna japonské „lodě duchů“ z druhé světové války, uvádí The Daily Mail. 21.10.2021, Sputnik Česká republika

Na povrchu se objevily kostry 24 japonských dopravních lodí. Fotografie uveřejněné společností All Nippon News ukazují části jejich trupů ležících na sopečném popelu.Jak píší noviny The Daily Mail, japonské lodě byly zajaty americkými jednotkami během bitvy o Iwo Jimu, později byly přesunuty do západní části ostrova a používány jako vlnolamy k ochraně ostatních lodí.V roce 1945 během bitvy o Iwo Jimu zahynulo více než 20 000 japonských vojáků a téměř 7 000 Američanů. USA v roce 1968 vrátily ostrov Japonsku a nyní je vojenskou základnou sil sebeobrany a civilnímu obyvatelstvu je na něj vstup zakázán.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

pavlicka Upozornenie, aby Japonsko nezabudlo, ako dopadli v 2. SV 0

Kraken007 Celý japonský hospodářský zázrak byl způsobený válkou ve Vietnamu.. 0

