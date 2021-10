„Návrhy Fialy? Blbost.“ Babiš k řešení cen energií uvedl, že je odhodlán přemluvit EK k nulové DPH

„Já o tom budu na Evropské radě mluvit, samozřejmě bude nějaká polemika o tom, jestli to bude, nebo nebude porušení směrnice, ale vícero států žádá, aby ta daň mohla být snížena na nulu. Takže budu bojovat, aby nám to EK schválila, nebo, ať nám teda poradí, jak můžeme rychle a efektivně pomoci lidem. My jsme žádný jiný způsob nenašli, ty návrhy Fialy o tom, že se to bude řešit nějakým doplatkem na bydlení, to by se týkalo jen 200 tisíc domácností, to je blbost a ti lidi by navíc mohli přijít o nějaké své platné sociální dávky,“ kritizuje Babiš návrh budoucího premiéra.