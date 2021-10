https://cz.sputniknews.com/20211021/neco-mi-tam-chybi-kavarna-okomentovala-video-se-zemanem-zuri-nejen-kvuli-rouskam-16248373.html

„Něco mi tam chybí…“ Kavárna okomentovala video se Zemanem. Zuří nejen kvůli rouškám

Díky hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi se dnes na veřejnost dostalo video, jak prezident ČR Miloš Zeman v nemocnici podepisuje rozhodnutí svolat zasedání... 21.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-21T18:11+0200

2021-10-21T18:11+0200

2021-10-21T18:11+0200

česko

miloš zeman

pražský hrad

vratislav mynář

video

kancléř

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/16072224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46cd627ccc4c8591d9c9d38fa1158527.jpg

Mezi prvními se začala vyjadřovat pražská kavárna. Nechyběl ani názor předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která si myslí, že prezident má kolem sebe charakterově velmi křivé osoby.Následně se vyslovila ke stavu prezidenta a možné aktivaci článku 66 Ústavy ČR: „Nicméně jakkoliv se může ze záběrů prezidenta na nemocničním lůžku zdát, že aktivace článku 66 je na místě, obě komory Parlamentu se budou rozhodovat až na základě vyjádření lékařských autorit Ústřední vojenské nemocnice.“V závěru ještě dodala, že „málokdo z nás je odborník na to, aby posuzoval zdravotní stav jiné osoby, natož podle videa“ a českému prezidentovi popřála, ať se brzy uzdraví.Pod jejím příspěvkem však lidé okamžitě začali spekulovat, že na videu nesedí hned několik věcí.Jiní pak podotýkali: „Všichni na ARO bez respirátorů? Divný. Akdy to asi bylo dotáčeno? Mynář a Vondráček stejný oblečení. Na hodinách jiný čas, než Vondráčkova původní „verze“… Komedie pokračuje.“Nad některými momenty ve videu se pozastavil také někdejší český premiér Mirek Topolánek, který narážel na to, že dotyční na sobě neměli žádnou ochranu dýchacích cest.A jeho sledující ho jen podpořili, psali, že je to zkrátka neuvěřitelné.Našli se však i další detaily. „Bez respirátorů, bez obleků, jenom tak. Podpis listiny bez datumu daného dne (dopsáno později nejspíše Mynářem). Navíc zjevně úmyslně svoláno na „nejzazší možný termín“ (potvrzeno mrknutím oka) s cílem udržet Babiše co nejdéle u moci (následovaly by totiž slíbená dvě pověření),“ zněl další názor.Pokud jde o chybějící náležitosti, těch si všimli i další.Europoslanec Tomáš Zdechovský zase na Twitteru prohlásil, že zveřejněné video v podstatě o ničem nevypovídá.Poněkud ostřejší názor nasdílel zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Ten dokonce hovořil o ohrožení na životě.Další reportér a novinář Lukáš Prchal podotkl, že došlo k porušení pravidel.Se svou troškou do mlýna přispěl také šéf SPD Tomio Okamura, který se zaměřil zejména na štvanici senátorů na Miloše Zemana.Zemanova hospitalizace a dění kolem nějPřipomeňme, že prezident Miloš Zeman byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici poté, co ho před tím v Lánech navštívil premiér Babiš. V Ústřední vojenské nemocnici je prezident na pracovišti intenzivní medicíny. Podle nemocnice je ve stabilizovaném stavu.Minulý čtvrtek na tiskové konferenci prezidentova manželka sdělila, že zdravotní stav Miloše Zemana vyžaduje jeho další hospitalizaci. Novináře vyzvala k trpělivosti a spekulace o jeho zdraví označila za neetické.Den před tím Deník N s odvoláním na dobře informované zdroje uvedl, že český prezident Miloš Zeman trpí jaterní encefalopatií. Tu mu má způsobovat jaterní cirhóza.Následně ÚVN informovala Senát, že prezident není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat funkci a dodala, že je nejisté, že se jeho zdravotní stav v dohledné době zlepší.Rovněž vyšlo najevo, že hradní kancléř Vratislav Mynář dle lékařů už minulou středu věděl, že Zeman není schopen práce. I přesto ale za jeho pomoci proběhla schůzka Zemana s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem, která se konala v nemocnici bez vědomí lékařů.V souvislosti s tím začala jednat i policie, která nyní prověřuje možné protiprávní jednání, v němž lze spatřovat znaky trestných činů proti republice. Premiér Andrej Babiš navíc vyzval Mynáře k rezignaci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Martin 1 Povaleči z kaváren, do polí a továren :) 7

Vladimír Štumpa Z toho vplývá, že kdokoli z pětikoalice bude něco významnějšího podepisovat, tak v rouškách, pod kamerou a svědci budou muset mít svědky. 5

2021

miloš zeman, pražský hrad, vratislav mynář, video, kancléř