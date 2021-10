https://cz.sputniknews.com/20211021/paroubek-nevylucuje-svuj-navrat-do-cssd-uvazuje-i-o-kandidature-na-prezidenta-16249628.html

Paroubek nevylučuje svůj návrat do ČSSD, uvažuje i o kandidatuře na prezidenta

Paroubek nevylučuje svůj návrat do ČSSD, uvažuje i o kandidatuře na prezidenta

„Pokud bude společenská potřeba." Bývalý premiér Jiří Paroubek v rozhovoru pro Rádio Impuls uvedl, že zvažuje kandidaturu na příštího českého prezidenta... 21.10.2021

Na začátku rozhovoru bývalý premiér a exšéf ČSSD Jiří Paroubek nevyloučil svůj návrat do sociální demokracie, pokud by o to stála většina členské základy strany.„Já o nic neusiluji. Obracejí se na mě ve vlnách desítky lidí, oslovují mě na ulicích, v restauracích... oni mají obavu o budoucnost sociální demokracie a chtějí, abych se tam vrátil a třeba za ni převzal odpovědnost. Ale to je možné jen tehdy, pokud si to bude přát většina členů. Ale v takové situaci dnešní ČSSD není. Je tady několik adeptů, kteří říkají, že to zvládnou, ale zatím nezvládli nikdy nic, jako je třeba pan Petříček,“ řekl Paroubek a varoval, že pod vedením exministra zahraničí Tomáše Petříčka by strana mohla spadnout i ke dvěma procentům.Změnit by to podle něj mohla transformace hnutí ANO na levicovou stranu, kam stejně inklinuje.Na adresu Andreje Babiše dále uvedl, že by dotyčný také mohl byt potenciálním kandidátem na prezidenta.Přestože se domnívá, že Babiš má volební potenciál, tak si myslí, že jsou jeho šance na zvolení malé.Paroubek se také vyjádřil k aktuálnímu dění na Pražském hradě. Reakce Senátu jsou podle něj přehnané.Politicky ho prý chápe a domnívá se, že kroky horní parlamentní komory jsou řízené tím, aby Zeman nepověřil sestavením vlády někoho jiného, než chce sám Senát. „Ale domnívám se, že tohle je něco, co bude tu společnost dále rozdělovat,“ uzavřel celou věc.

