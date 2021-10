https://cz.sputniknews.com/20211021/prazska-plynarenska-zveda-ceny-v-reakci-na-vlnu-zdrazovani-vlada-schvalila-nulovou-dph-u-energii-16243300.html

Pražská plynárenská zvedá ceny. V reakci na vlnu zdražování vláda schválila nulovou DPH u energií

Pražská plynárenská zvedá ceny. V reakci na vlnu zdražování vláda schválila nulovou DPH u energií

Vláda schválila novelu zákona, která od začátku příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu daně z přidané hodnoty na nulu. Informovala o tom... 21.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle ministryně novela míří do Sněmovny, uvedla to na svém twitterovém profilu. Odpuštění DPH se týká i listopadu a prosince 2021, Schillerová dnes podepsala potřebný dokument.Na elektřinu a plyn obecně platí sazba DPH 21 procent. K jejímu snížení na nulu je potřeba souhlas Evropské komise. Vláda si je přitom vědoma, že do udělení výjimky půjde o úpravu, která bude v rozporu se směrnicí EU o DPH. Informovala o tom ČTK s odkazem na vládní materiály.Vláda dříve zmocnila ministryni Schillerovou k podání žádosti o aplikaci nulové sazby DPH k evropskému komisaři pro hospodářství a paralelně k jednáním s evropským výborem pro DPH o možnosti zavedení snížení sazby DPH pro dodání elektřiny a plynu.Kandidáti na ministry z nové vlády nabízejí alternativu snižování DPHŘešit současnou energetickou krizi snižováním DPH se však příčí nastupující pětikoalici. Podle jejích představitelů by bylo vhodnější jít cestou slevy na daňového poplatníka u nízkopříjmových rodin a navýšení dávek v hmotné nouzi.Místopředseda STAN a kandidát na ministra průmyslu Věslav Michalik míní, že pomoc by měla směřovat jen k určité části obyvatelstva. K těm lidem, které krize skutečně citelně zasáhla a mají přitom nízké rodinné rozpočty.U pracujících by Michalik volil cestu zvýšení slevy na poplatníka. A to jen do určité hranice příjmů.U nepracujících by považoval za smysluplné jít cestou standardních nástrojů, jakou je pomoc v hmotné nouzi.Pražská plynárenská o čtvrtinu zdraží plyn u části zákazníkůPražská plynárenská od 1. listopadu zdraží u části svých zákazníků plyn v průměru o 24,6 procenta. Zvýšení cen se nedotkne klientů se zafixovanými cenami, naopak s ním musí počítat domácnosti a maloodběratelé, kteří nyní využívají základní ceník Standard. Firma zdražení odůvodnila nepříznivou situací na trhu. V tiskové zprávě to ve středu uvedl mluvčí firmy Miroslav Vránek.Podle firmy „nepříznivý a turbulentní vývoj na velkoobchodních trzích“ nemá v posledních letech obdobu a cena zemního plynu za poslední rok vzrostla několikanásobně.Ceny zvedá i konkurencePražská plynárenská není jediným dodavatelem plynu, který zdražuje. Minulý týden oznámil největší dodavatel plynu v ČR, firma innogy, že zvýší od 20. listopadu ceny plynu, u základního produktu Standard v průměru o 10,6 procenta. Měsíční platba v typickém rodinném domě naroste o zhruba 200 korun, pro stávající zákazníky s fixovanými produkty cena zůstane, sdělila společnost.Generální ředitel polostátního ČEZ Daniel Beneš v pondělních Hospodářských novinách řekl, že firma od ledna zdraží elektřinu i plyn. U elektřiny odhaduje nárůst cen asi o třetinu a u plynu o polovinu až dvě třetiny. Zdražení se bude týkat zákazníků, kteří nemají cenu na příští rok zafixovanou.Pražská plynárenská dlouhodobě patří mezi největší tuzemské dodavatele energií. Plynem a elektřinou zásobuje asi 425 000 odběrných míst. Jediným akcionářem společnosti je Pražská plynárenská Holding, ovládaná hlavním městem Prahou.

Zdeněk Krátký Drtivá většina energogigantů má nasmlouvány objemy od dodavatelů z 85% za fixní ceny, a není nutností z jejich strany ke zdražení. Paní Schillerová mluví o generálním pardonu, ale faktem zůstává, že nám stát nedaruje nic, co bychom si dříve nezaplatili i s úroky. 😊 0

