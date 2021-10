https://cz.sputniknews.com/20211021/prezidentska-kancelar-zverejnila-video-jak-zeman-v-nemocnici-svolava-poslaneckou-snemovnu-16246136.html

Prezidentská kancelář zveřejnila video, jak Zeman v nemocnici svolává Poslaneckou sněmovnu

Prezidentská kancelář zveřejnila video, jak Zeman v nemocnici svolává Poslaneckou sněmovnu

Kancléř Vratislav Mynář během svého čtvrtečního brífinku na Pražském hradě zveřejnil video, jak prezident Miloš Zeman podepisuje rozhodnutí svolat zasedání... 21.10.2021

Během brífinku hradní kancléř Vratislav Mynář odmítl pochybení a zdůraznil, že se chová v souladu se zákonem. Zároveň odmítl spekulace, že by někdo zfalšoval prezidentův podpis na listině, kterou svolal zasedání nové Poslanecké sněmovny. Jako důkaz přehrál asi půlminutové video, na kterém Zeman dokument vlastní rukou podepisuje za přítomnosti šéfa dolní komory Radka Vondráčka (ANO) i svého kancléře Vratislava Mynáře.Mynář svolal tiskovou konferenci kvůli útokům médií a některých politiků. Během ní hájil mlčení Hradu ohledně zdravotního stavu prezidenta Zemana. Přitom odkazoval na podobné případy během působení Václava Havla na prezidentském úřadě.Hradní kancléř dále uvedl, že ho Zeman pověřil přípravou listiny o svolání schůze Sněmovny, kterou má na videu prezident podepisovat.Reakce na článek 66?Daný brífink, na němž novináři nemohli položit žádné otázky, přišel několik dní poté, co předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s odkazem na informace z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), kde je Zeman hospitalizován, oznámil, že prezident není schopen pracovat. Zprávu Vystrčil zveřejnil toto pondělí.Den nato se senátní komise pro ústavu a parlamentní procedury jednohlasně usnesla, že jsou splněny podmínky pro aktivaci článku 66 ústavy. K tomu je nutný souhlas obou komor Parlamentu. V souladu s tímto článkem se prezidentovy pravomoci částečně přenášejí na premiéra a předsedu Poslanecké sněmovny.Připomeňme, že Mynářovo počínání během prezidentovy hospitalizace kritizovali nejen opoziční politici, ale i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle předsedy vlády by měl hradní kancléř okamžitě rezignovat. Pokud tak neučiní, zbaví ho funkce, pokud bude aktivován článek 66.Hlavním důvodem kritiky je, že ÚVN informovala Mynáře o tom, že není schopen vykonávat pracovní povinnosti již 13. října. Přesto den poté kancléř zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem, kde podepsal dokument o svolání Sněmovny.Vondráček je rovněž terčem kritiky kvůli tomu, že se k Zemanovi na nemocniční pokoj dostavil, a to bez vědomí ošetřujícího lékaře. Část opozice ho proto vyzvala k rezignaci. Vondráčkovu návštěvu zkritizoval i Babiš.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

