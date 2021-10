Putin se vyslovil o vojenském dobývání Ukrajiny a vztazích s USA

https://cz.sputniknews.com/20211021/putin-se-vyslovil-o-vojenskem-dobyvani-ukrajiny-a-vztazich-s-usa-16251357.html

Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že vojenské dobývání území Ukrajiny již probíhá, což představuje hrozbu pro Ruskou federaci. 21.10.2021, Sputnik Česká republika

„Uvidíme, co se v blízké budoucnosti bude dít na domácí politické scéně Ukrajiny,“ uzavřel prezident.Putin okomentoval pokusy o rozšíření NATOPod ochrannou známkou výcvikových center je možné umístit všechno, cokoliv, řekl ruský prezident Vladimir Putin ohledně rozšiřování NATO.Putin se vyjádřil k plánům Ruska a USA po ženevském setkáníRusko a Spojené státy po summitu v Ženevě plní své plány, to je systémový signál, řekl ruský prezident Vladimir Putin.Podle jeho slov obecně po ženevském summitu „jsme na správné cestě, i když bohužel také vidíme určité regrese: krok vpřed a dva kroky vzad“.Putin o trestu pro RT v USA: hrozí pět letRuský prezident Vladimir Putin upozornil na trest pro ruskou televizní stanici RT ve Spojených státech za to, že se neregistrovala jako zahraniční agent: podle jeho slov „hrozí pět let“.Šéfredaktorka mediální skupiny Rossiya Segodnya a televizní stanice RT Margarita Simoňjanová na fóru Valdaj uvedla, že nelétá do USA, aby ji tam kvůli zákonu o zahraničních agentech nezavřeli. Má předvolání k výslechu v Americe kvůli tomu, že se RT nezaregistrovala sama jako zahraniční agent, než byla v tomto postavení zaregistrována příslušnými orgány země. Trestem za neregistrování se jako zahraniční agent ve Spojených státech je podle jejích slov pět let vězení.Na americkém seznamu zahraničních agentů je RT America - americké ministerstvo spravedlnosti tam zařadilo televizní kanál v roce 2017 podle zákona z roku 1938. Přitom mnoho dalších zahraničních státních médií, jako je britská BBC, čínský CCTV, francouzský televizní kanál France 24, německá rozhlasová stanice Deutsche Welle, není v této pozici registrováno. Poté byla RT zbavena akreditace v Kongresu USA. Do seznamu zahraničních agentů byly zahrnuty také partnerské společnosti Sputnik USA. V reakci na akce Spojených států ruské ministerstvo spravedlnosti v roce 2017 zapsalo do registru zahraničních mediálních agentů řadu projektů Svobodná Evropa. Jsou součástí mediální společnosti Radio Free Europe/Radio Liberty, která je financována Kongresem USA.Putin hovořil o přátelství mezi Ruskem a ČínouRusko a Čína se nepřátelí proti někomu, ale ve vzájemném zájmu, a na rozdíl od NATO nevytvářejí vojenský blok, řekl ruský prezident Vladimir Putin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

