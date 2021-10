https://cz.sputniknews.com/20211021/rusko-otestovalo-raketu-bulava-z-vypalenou-z-jaderne-ponorky-v-bilem-mori-16244265.html

Rusko otestovalo raketu Bulava z vypálenou z jaderné ponorky v Bílém moři

Jaderná ponorka projektu 955A Borej-A Kňaz Oleg vykonala v Bílém moři vypuštění balistické rakety Bulava, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. 21.10.2021, Sputnik Česká republika

svět

rusko

zbraně

rakety

testování

ponorka

Na ministerstvu upřesnili, že „podle potvrzených údajů objektivní kontroly byly bojové části rakety úspěšně dopraveny na stanovené místo v určeném čase“.Jaderná ponorka Kňaz Oleg má být předána ruskému vojenskému námořnictvu do konce roku. Bude pátou ponorkou této třídy ve složení vojenského loďstva RF, které má již tři ponorky základního projektu 955 Borej a čelní ponorku zdokonaleného projektu 955A.Raketové ponorky strategického určení třídy Borej jsou dílem Petrohradské ústřední konstrukční kanceláře námořní techniky Rubin. V jejich konstrukci jsou uplatněny nové vymoženosti v lodních radioelektronických prostředcích a ve snížení hlučnosti. Bulava je jejich hlavní zbraň.Testování rakety CirkonNa začátku měsíce jsme informovali o tom, že ruští vojenští námořníci poprvé vykonali zkoušky hypersonické rakety Cirkon, která byla vypálena z jaderné ponorky. Uvedlo to ruské ministerstvo obrany.Na cvičný cíl v Barentsově moři bylo vypáleno z ponorky Severodvinsk.Ministerstvo obrany RF také uznalo zkoušky za úspěšné. Cirkon je první na světě hypersonická raketa s plochou dráhou letu schopná vykonat dlouhý aerodynamický let s manévrováním v hustých vrstvách atmosféry s použitím na celé dráze tahu vlastního motoru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

