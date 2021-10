https://cz.sputniknews.com/20211021/rusky-prezident-putin-oznacil-genderovy-zpusob-vychovy-deti-na-zapade-za-zrudny-16249383.html

Ruský prezident Putin označil genderový způsob výchovy dětí na Západě za zrůdný

„Diskuse o právech mužů a žen se v řadě západních zemí změnila v úplnou fantasmagorii… Zastánci nových přístupů jdou tak daleko, že dokonce chtějí tyto koncepty sami zrušit. Ti, kteří se odvážili říci, že stále existují muži a ženy, a je to biologický fakt, jsou vystaveni téměř ostrakizmu,“ řekl.Podle něj na Západě v rámci takové politiky přicházejí s takovými pojmy jako „rodič číslo 1“ a „rodič číslo 2“, „porodivši rodič“ a podobně.Jak poznamenal prezident, je to „na pokraji zločinu proti lidskosti“.Dále uvedl, že boj za rovnoprávnost se mění v „dogmatismus na pokraji absurdity“.Prezident také poznamenal, že v Hollywoodu vydávají manuály, jak a o čem točit filmy, kolik postav by v něm mělo být, a jaké barvy pleti či pohlaví by měl být zastoupeny.Zhoršení globální potravinové krize„Je důvod se domnívat, že světová potravinová krize bude narůstat,“ řekl Putin a dodal, že může dosáhnout extrémních rozměrů.Podle OSN dosáhly v září ceny potravin na světě nejvyšší úrovně od roku 2011. Za posledních 12 měsíců stouply ceny potravin na globálním trhu téměř o třetinu.Největší nárůst byl zaznamenán v nákladech na rostlinné oleje, obilí, cukr a mléčné výrobky.Reforma OSN„OSN zůstává trvalou hodnotou pro všechny… Organizace byla hodně kritizována za to, že se nedokázala přizpůsobit rychlým změnám. To je samozřejmě částečně pravda,“ řekl ruský prezident.Podle něj je OSN „nositelem nejen norem a samotného ducha tvorby pravidel, navíc založených na zásadách rovnosti a maximálního zohlednění názoru všech“.Putin dodal, že otázku reformy Rady bezpečnosti OSN je třeba vyřešit konsensem. Ruský lídr zdůraznil, že „pokud bude právo veto zničeno, OSN ve stejný den zanikne“.Putin: Světové problémy začínají být výbušnéSvětové problémy se hromadí a jsou stále výbušnější. Rusko je však připraveno spolupracovat na jejich řešení, řekl ruský prezident Vladimir Putin.Světové problémy nelze vyřešit bez úzké mezinárodní spolupráce, řekl.Putin označil současný stav světa za produkt selhání studené války„Politická historie možná ještě nezná příklady toho, jak by bylo možné nastolit stabilní světový řád bez velké války a ne na základě jejích výsledků, jako tomu bylo po druhé světové válce. Máme tedy možnost vytvořit extrémně příznivý precedens,“ řekl prezident během svého projevu na fóru Valdaj.Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že ani po vítězství jedné země nad druhou válka nepřestává, ale pouze mění svoji podobu a podmíněný vítěz prohlubuje vakuum, které je pro svět nebezpečné.„Nyní je všechno jinak. Kdokoli převezme moc, válka nepřestane, pouze změní svoji podobu. Podmíněný vítěz zpravidla nechce nebo nemůže zajistit mírovou výstavbu, ale jen prohlubuje chaos a nebezpečné vakuum pro svět,“ řekl ruský prezident.

ignác Akorát mi není furt jasné, jak tímhle vším co vede k devastaci vlastní populace, chce Západ porazit Východ. 13

bobo Vladimír Vladimirovic Putin,stručně, jasně,logicky zhodnotil,kam se svět řítí. Opět díky za jeho slova, myšlenky normálního, logicky smýšlejícího, inteligentního člověka,politika,prezidenta. 13

