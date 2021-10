https://cz.sputniknews.com/20211021/sikanuje-fica-vlada-sr-aplikace-tvrdi-ze-je-ockovany-ale-neni-to-tak-pry-jde-o-utok-hackeru-16246030.html

Šikanuje Fica Vláda SR? Aplikace tvrdí, že je očkovaný, ale není to tak. Prý jde o útok hackerů

Šikanuje Fica Vláda SR? Aplikace tvrdí, že je očkovaný, ale není to tak. Prý jde o útok hackerů

V posledních dnech slovenský politik a předseda opoziční strany Směr-SD Robert Fico velmi často zmiňuje slova „hackerský útok“. Tím naráží na to, že za něj... 21.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-21T22:59+0200

2021-10-21T22:59+0200

2021-10-21T22:59+0200

slovensko

robert fico

stát

šikana

očkování

směr-sd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1093/37/10933776_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_4cb777dc3a793b37f04e79e3cc56f8ca.jpg

Hned na úvod zmiňme, že se jedná sice o starší věc, údajně z 31. července tohoto roku, ale nic to nemění na její závažnosti. Za Fica totiž někdo vypsal formulář v portálu eHranica, na jehož základě očkovaní lidé nemusí jít po cestě do zahraničí do karantény, zatímco neočkovaní ano. Pokud tedy nesplňují jednu z výjimek – například jsou politici, žáci, studenti, pendleři nebo řidiči a členové posádky (např. autobusová doprava, přeprava osob na letiště, pohřební služba, vlaková doprava a podobně).Slovenský politik, spolu s některými svými kolegy, přitom již dlouhodobě hlásá, že očkovaný není. To však ale někomu nezabránilo v tom, aby zneužil jeho osobní údaje a ve formuláři eHranica uvedl, že je plně očkován. Fico se ale brání a uvádí, že v té době ani v zahraničí nebyl.Hovoří přitom o tom, že jdeo politický útok. Navíc poukazuje na to, že vyplnění formuláře musel udělat někdo z jeho okolí. Do formuláře je totiž potřeba uvést rodné číslo, ale i e-mail či telefonní číslo. Dotyčný tak musel tyto údaje znát. Jak ale Fico dodal, své telefonní číslo ani e-mail údajně nepoužívá, a doplnil, že pro komunikaci prý využívá mailové adresy svých kolegů.Následně šéf Směru-SD poznamenal, že Národní centrum zdravotnických informací přiznalo, že šlo o hackerský útok. I tak po něm ale Úřad veřejného zdravotnictví opakovaně požaduje doklad o plném očkování. I z tohoto důvodu Fico hovoří o šikaně ze strany státu. Podle jeho mínění takto pronásledují opozici, a tak si myslí, že za zneužití formuláře a hackerský útok může současná vláda. Přes to všechno se politik ale rozhodl, že nepodá trestní oznámení.To ale nebylo z Ficovy strany vše. V rámci tématu očkování se totiž ještě během tiskové konference zamyslel nad tím, zda se nefalšují všechna čísla a statistiky očkovaných lidí.Nutno ale zmínit, že Národní centrum zdravotnických informací upozorňuje, že se jednáo dva různé systémy a formulář eHranica nemá žádný vliv na vývoj proočkovanosti na Slovensku. Podle dat je vsoučasné chvílina Slovensku plně naočkovánozhruba 42 procent populace, tedynejméně v rámci zemí V4. V Česku to je přes 56 %. Ze všech zemí V4 je na tom v současnosti nejlépe Maďarsko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211021/volby-jsou-zbytecne-stepanek-nesetril-pekarovou-adamovou-a-richterovou-16244671.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

robert fico, stát, šikana, očkování, směr-sd