https://cz.sputniknews.com/20211021/skala-zmena-volebniho-zakona-zdiskredituje-ty-komu-byla-usita-na-miru-zaplatime-to-my-16242038.html

Skála: Změna volebního zákona zdiskredituje ty, komu byla ušita na míru. Zaplatíme to my

Skála: Změna volebního zákona zdiskredituje ty, komu byla ušita na míru. Zaplatíme to my

Změna volebního zákona měla pomoci malým stranám. Výsledek? Propadlo milion hlasů, levice zažívá krach. Do toho covid-19 a recese národní ekonomiky. Jak věc... 21.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-21T18:52+0200

2021-10-21T18:52+0200

2021-10-21T18:52+0200

názory

česká republika

rozhovor

vláda

josef skála

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1087/75/10877534_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_e88151df5e7084c71c7fb58b4804dd6d.jpg

Řada lidí si klade otázku, nakolik legitimní je Ústavní soud, když nikterak dlouho před volbami změní volební zákon. Mají pravdu ti, kdo to označuje za manipulaci?Josef Skála: Politická intervence krátce před volbami – jaká Ústavnímu soudu nepřísluší – to byla nesporně. Přinesla dvě zásadní změny. Zatímco dřívější tzv. D’Hondtova metoda favorizovala (pokud jde o rozdělení hlasů pro strany, které jich nezískaly ani 5 procent) vítěze voleb i další subjekty na čele žebříčku. Nynější metoda hlasy rozděluje rovnoměrněji. Druhá změna jde na ruku pravici, jež byla dosud ve sněmovní opozici. Oproti minulosti totiž výrazně snižuje procentuální minimum hlasů, jež musí posbírat předvolební koalice. Byl to dar těm, kdo se pojistili seskupením do bizarních slepenců – typu Starostů a nezávislých v „registrovaném partnerství“ s Piráty. Dostali tak do Sněmovny i své parťáky, balancující na hraně volitelnosti. Opačný politický pól (levice) dosah nových paragrafů podcenil. Umocnilo to jeho prohru z ještě pádnějších důvodů.Zde ale vzniká kontroverze, zda vůbec mohou jednotlivě vzaté strany – jako členové koalic – zakládat samostatné poslanecké kluby?Duch i litera příslušného zákona to vylučují. Jako podvod to vnímají i mnozí voliči. Včetně těch, kdo hlasovali pro jeden ze slepenců, které teď mají vládnout. Rozhodujícím následkem je však to, že hnutí ANO skončí v opozici. A výkonnou moc převezme politika, která má na svědomí loupež tisíciletí a degradaci naší země na kolonii.A SPD nedosáhne ani na pozici místopředsedy Poslanecké sněmovny…Přestože získala víc hlasů než některé „součásti“ obou bizarních slepenců. Přes milión hlasů propadlo úplně. Díky rekordnímu debaklu ČSSD a KSČM i roztříštěnosti mimoparlamentní opozice. V té je to sice i o mamutích ambicích lidí, reprezentujících často jen nevelký hlouček. Dokázali se však zviditelnit hlavně proto, jak masové je dnes rozčarování z toho, co předváděla dosavadní parlamentní levice. Tím vážnější to má důsledky.V legislativě i exekutivě teď bude hrát power play sestava, která zdaleka nemá většinovou společenskou podporu. A šance, s níž zřejmě nepočítala ani ona sama, se nepochybně pokusí využít k prosazení asociálních alotrií i cílů v příkrém rozporu s národními zájmy. Co možná rychle, protože se tím brzy zkompromituje. O to víc zkusí dát všemu, čím nás poškodí, těžko napravitelnou podobu.Odkud vyplývá pravomoc Ústavního soudu měnit volební zákon? Zde bych očekával širší platformu odborné a veřejné diskuze. V praxi nemáme nic z toho. Jen rozhodnutí několika lidí… Je to fair?Ústavní soud je snaživým nástrojem určitého křídla české politiky už řadu let. Prokázal to i přístupem k tzv. církevním restitucím. Projevil účelovou hluchotu i ke zdrcujícím argumentům, dokládajícím protiprávnost nehorázného daru kléru i skandálně přemrštěné vyčíslení „hodnoty“ toho, co se církvím „kompenzuje“ peněžními úhradami. Podobných příkladů lze uvést víc. Tím úpornější je odpor, na nějž naráží každý pokus prosadit za ústavní soudce osobnosti, jejichž vztah k národním prioritám je vstřícnější.S rezistencí Senátu, v němž musí nominace na ústavní soudce získat většinu, prohrával znovu a znovu jak současný prezident, tak jeho předchůdce. Senát se těší minimální veřejné důvěře dlouhodobě. Většina lidí by uvítala, kdyby ten drahý špás zavřel krám. To by však vyžadovalo ústavní, dvoutřetinovou většinu v obou parlamentních komorách, tedy i samotném Senátu. Jenže kapříci jsou ti poslední, kdo by si vypustili rybník. A tak o nás a bez nás rozhodují způsobem, majícím často krajně destruktivní dopad, lidé zvolení leckdy jen pár tisíci občany. Právě ve volbách do Senátu je totiž pravidelně vůbec nejnižší účast. A levicovým senátorem, důsledně hájícím národní zájem, je už roky jen Jaroslav Doubrava.Institucí, jejichž bezbřehá „nezávislost“ leckdy šokuje, je však víc…Je to tak. Do módy přišly i pojmy jako „soudcokracie“, ba „justiční mafie“. Padaly i z úst hlavy státu nebo členů vlády. Předmětem pochybností a tvrdé kritiky jsou však i třeba privilegia České národní banky. Nejde o druhořadé banality. Například umělé znehodnocování kursu koruny šlo na ruku zcela určitým korporátním zájmům. Podstatně širší spektrum naopak poškozovalo. Trvalo to několik let. Ztráty, jimiž hrozí, odhadují mnozí ekonomové na stovky miliard. Jiní to zlehčují verzí, že jde jen a jen o účetní bilanci samotné ČNB. Ona snad hospodaří s penězi, které tam vložili její momentální papaláši?Co se dá čekat od nové vlády?Být masochistou, mám z ní potutelnou radost. Dokud se „demoblok“ vztekal z opozičních lavic, sliboval hory doly. Tak moc, až si nedával pozor na ústa. Teď nám předvede, co umí sám. Cokoli k lepšímu to bude jen zázrakem, o jakých nejsou ani evangelia. Následkem bude nejen sociální, ale nutně i politické napětí. Česká druhohorní pravice se zdiskredituje parádně a zřejmě nadlouho. Svou třeskutou impotencí i kolaborací proti vlastní zemi. Zvlášť bolestně to ponesou vrstvy, kterým zášť k Babišovi a hlavě státu ranila zatměním zdravého rozumu.Cena té lekce by byla příliš krutá. Přát si ji dokáže jen sadomasochista. Kdokoli tou úchylkou netrpí, udělá vše pro to, aby hrozící dílo zkázy odvrátil. Kdo jiný v tom musí sehrát prim než právě naše strana? Její scénář demokratického řešení krize kříží cestu těm, kdo ji zavinili… Oni kazisvěti by se teď rádi hojili na účet nás ostatních. Co má smysl? Suverénní rozvoj naší země, který ji vymaní z chomoutu cizího krmelce a poskoka.Jak dlouho podle Vás vydrží euforie nastupující vládě?Vidím to maximálně na dva roky. Příště budeme volit do Sněmovny dřív než v zákonném termínu.Díky za rozhovor.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

https://cz.sputniknews.com/20211021/ano-a-spd-zuri-kvuli-planu-petikoalice-chova--se-nedemokraticky-a-necti-pomerne-zastoupeni-16239558.html

Simo Häyhä Komunisto zaslouzeně mimo sněmovnu. 0

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

česká republika, rozhovor, vláda, josef skála, koronavirus